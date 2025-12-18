透露自己的老搭檔、T1三冠輔助「Keria」柳岷析在知道離隊消息時，傳了很長的訊息感

如果我的目標是成為世界上最好的選手，我意識到我不能一直待在T1

▲T1與世界賽三連霸功勳、現役第一ADC選手「Gumayusi」李珉炯分手，震撼電競圈。（圖／取自Gumayusi IG，https://www.instagram.com/t1_gumayusi/）

▲HLE下路選手「Gumayusi」李珉炯近日接受韓媒專訪，首度完整談及自己離開老東家T1、轉戰韓華生命電競（HLE）。（圖／取自HLE X）

最讓Gumayusi印象深刻的，來自多年搭檔、輔助選手Keria的一封長訊息。

▲Gumayusi也補充，Keria其實是一個相當理性、不太說感性話的人，因此這封長訊息顯得格外珍貴。（圖／LCK 臉書）

但即便如此，我仍然相信自己可以超越過去，

《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）韓國LCK賽季HLE戰隊下路選手「Gumayusi」李珉炯近日接受韓媒專訪，首度完整談及自己離開老東家T1、轉戰韓華生命電競（HLE）的心路歷程。他坦言，若目標是成為世界第一AD，。也謝，讓自己大感意外。，」Gumayusi直言，「這不是因為T1有任何問題，而是我覺得現在是打造自己職業生涯的合適時機。」轉隊後不久，Gumayusi便在KeSPA盃與老東家T1正面交鋒。雖然最終HLE拿下亞軍，但這次對決反而讓他更加確信自己的選擇。「那場比賽讓我再次覺得，T1果然是一支很出色的隊伍，」Gumayusi表示，「。」對於外界關注他是否仍自認是「世界第一AD」，Gumayusi態度依舊自信且直接：「。這不是空口說白話，而是基於我展現出來的表現與實力。」在T1效力長達7年的Gumayusi，也不諱言離隊時的情緒其實相當複雜。「，畢竟在那裡待了很久，」他說，「但現在我已經逐漸適應HLE，我真心覺得這是一支很好的隊伍。」談到在T1的回憶，他認為，而最感激的，則是一起完成了世界賽三連冠的歷史成就。在告別T1的過程中，「岷析（Keria）用KakaoTalk傳了一段非常長的訊息給我，這其實讓我有點意外，也真的很感動，」Gumayusi透露，「大概就是『謝謝你願意和我一起並肩作戰』這樣的內容。」Gumayusi也補充，Keria其實是一個相當理性、不太說感性話的人，因此這封長訊息顯得格外珍貴。至於為何最終選擇HLE，他說，「GEN和Ruler選手的合約狀況並不允許，從各方面來看，HLE是最好的選擇。」他也透露，與HLE的協商過程相當順利，「因為彼此心意一致」，並且清楚感受到球團給予他的尊重與誠意。展望新賽季，Gumayusi為自己設定的首要目標，是帶領HLE打進MSI。由於MSI將在大田舉辦，而HLE與當地有深厚連結，這也讓他格外渴望站上那個舞台。至於「HLE.Gumayusi是否能超越T1.Gumayusi」，他毫不猶豫地給出肯定答案。「我在T1待了很久，也取得了很多成就，」Gumayusi說，「展現出更好的面貌。」