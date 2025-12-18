我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）12月再降息1碼後，中央銀行今（18）日召開今（2025）年第4季理監事會議，會後宣布維持政策利率不變，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%，也連續7季維持利率不變。同時，房市選擇性信用管制措施未鬆綁，只有不動產貸款總量回歸各銀行內部管控，但銀行要每月回報，央行也將持續專案金檢。央行總裁楊金龍在會後記者會也說明，國內經濟成長表現佳，通膨可控，央行理事一致認同利率不調整，並認為當前貨幣政策基調是合適的，整體貨幣環境較貼切的說法應是「緊中帶鬆」。央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量明年國內通膨展望溫和，且將續低於2%，以及預期明年國內經濟成長力道尚屬穩健。為審慎因應全球經濟金融前景之不確定性，及美國經貿政策對國內經濟可能之影響，本行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。由於今年前3季經濟成長7.18%，優於預期。近月，續受惠AI等新興科技應用需求強勁，出口大幅成長，民間投資亦續增加，加以民間消費動能回升；央行也上修今年經濟成長率預測值至7.31%。勞動市場方面，近月就業人數增加，失業率回降，薪資溫和成長，預測明年經濟仍穩健成長上修至3.67%。在通膨部分，今年9月以來，部分商品減、免徵貨物稅，加以蔬果等食物類價格趨穩，消費者物價指數（CPI）年增率趨降；1至11月平均CPI年增率為1.69%，核心CPI年增率則為1.64%。央行預測本年CPI與核心CPI年增率分別下調至1.66%、1.65%，低於去年的2.18%、1.88%。至於明年，國際機構預期油價低於今年，加以部分商品貨物稅減、免徵降價效果持續，以及服務類通膨可望維持緩降走勢，央行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率均為1.63%。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，可能影響未來國內通膨趨勢。央行也將密切關注AI產業鏈發展、美國經貿政策衝擊、中國大陸經濟成長動能放緩風險、主要經濟體貨幣政策調整步調，以及地緣政治衝突、極端氣候等不確定性對國內經濟金融與物價情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。另外，央行強調，將滾動檢討信用管制措施的執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。