因應全國廚餘處理政策轉型，台中市政府主動針對市內烏日、文山及后里三座焚化爐進行戴奧辛排放檢測。最新檢測結果近日出爐，數值不僅全數符合國家標準，更遠低於法定限值，展現市府在推動廚餘焚化轉型的同時，嚴格控管空氣品質與市民健康的決心。台中市環保局表示，隨廚餘焚化處理政策上路，市府即同步啟動高規格監測機制。於 114 年 11 月 15 日至 19 日間，完成三座焚化廠的戴奧辛採樣作業。結果顯示，三座焚化爐戴奧辛排放濃度介於0.010至0.018 ng-TEQ/Nm³之間，明顯低於法規標準0.1 ng-TEQ/Nm³，顯示焚化設施運作穩定，空氣污染風險可控，整體安全無虞。市長盧秀燕強調，針對中央全面推動「廚餘禁止餵豬」政策，市府將在防疫需求與環境保護間取得最佳平衡。市府將持續與環境部密切合作，確保廚餘流向明確且處理妥善，並承諾未來將持續強化稽查與檢測頻率，落實「為市民健康把關」的承諾。除了後端嚴格監控，盧秀燕也呼籲市民響應「惜食減量」，從源頭減少廚餘產生。她表示，將珍惜食物、愛護環境的觀念落實於日常並傳承後代，才是達成城市環境永續的最佳方案。