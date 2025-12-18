我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潘奕如（左起）、吳皓昇、李沛綾三角關係剪不斷理還亂。（圖／民視提供）

▲王晴此次飾演豪門千金，但內心非常缺乏愛，演技上也有所突破。（圖／民視提供）

潘奕如、李沛綾、王晴、吳皓昇和羅子惟今（18）日出席民視八點檔《豆腐媽媽》卡司發布會，劇中5人飾演豪門一家人，潘奕如為此還跟閨密曾馨瑩（郭台銘老婆）出借洋裝，開鏡記者會那天穿的一件要價10萬元，還有名牌LV的，李沛綾要她也幫女兒王晴謀點福利，王晴馬上說，「我不敢！」潘奕如此次飾演吳皓昇的另一半，李沛綾則是替老公頂罪逃到中國的元配，回國後會引來腥風血雨。此次為了演出豪門，潘奕如求助郭台銘的老婆曾馨瑩，「郭董夫人是我的閨密，少數幾個場合會借她的衣服，幫這角色更加分，畢竟我老公（吳皓昇）是郭董級的身分！」潘奕如和曾馨瑩是20多年的朋友，當年兩人一起在舞蹈圈發展，還曾跳過孫燕姿的世界巡回演唱會，後來就一直保持聯絡到現在，潘奕如說有時候會去她家挑衣服，有時候則是曾馨瑩幫她準備好放在警衛室，她再請快遞去拿，好的程度是無話不談，11月曾馨瑩才剛舉辦完舞蹈大賽，主持人就是潘奕如。被問到曾馨瑩一件禮服價位是多少？潘奕如說她開鏡穿的那件要價10幾萬，還有一件LV的也價值不菲，吳皓昇在旁邊聽了說，「這種不能借太多，萬一要落海或是被車撞！破一個洞就完了。」王晴則因為怕觀眾眼睛太利，本身也不喜歡用假貨，所以把自己的壓箱寶拿出來，又再添購一些比較平價的飾品，前後也花了快10萬，李沛綾馬上跟潘奕如說，「妳也不幫女兒謀福利！」王晴笑說：「我不敢！」吳皓昇此次豪門大家長，哄騙潘奕如自己已經離婚，潘奕如屬於溫柔忍讓類型，和飾演繼女的王晴關係緊張。劇情設定正宮李沛綾為了吳皓昇頂罪逃到中國，結果回來才發現兒子女兒有別的女人在照顧，對潘奕如放話，「我一定會好好感謝妳！」王晴的角色雖是千金，但家族重男輕女，內心非常缺乏愛又孤單，因而勾搭上蘇晏霈的老公，但她認為不被愛的才是第三者，王晴笑說這樣的角色一定會被觀眾罵，但她很希望有所突破，「我就是希望走在路上可以被人家罵！被唾棄！」李沛綾想到以前演反派，有次過年做活動去屏東，「那時候演欺負美鳳姐的人，不得了了，有個歐巴桑馬上走到我旁邊巴我頭，罵『為什麼欺負我們美鳳！』公司的人就趕快把我帶走。」王晴笑說好在自己平常不上街，也要把社群的私訊功能關掉。