蔡黃汝驚遭「坦克車」撞傷！許孟哲害的！藝人蔡黃汝昨（17）日爆出《飢餓遊戲》錄影意外，被許孟哲撞傷瘀青，形容宛如被「坦克車」撞擊，引發熱議。事實上，該節目都玩真的，今年5月蔡黃汝與孫協志、王仁甫、許孟哲挑戰「自打巴掌」實測分貝關卡時，蔡黃汝害怕過度、不慎失誤，壓力爆棚直接淚灑現場，讓一旁的王仁甫於心不忍，跳出來喊話：「不用！沒關係啦。」
《飢餓遊戲》裡都玩真的，身為主持群的蔡黃汝更是不敢懈怠，今年5月眾人前往南投溪頭出外景，挑戰腦力與體力的極限，在自打巴掌測分貝的關卡時，蔡黃汝太過害怕，遲遲無法下手，當她好不容易鼓起勇氣自己摑臉時，卻因順口的「啊」了一聲影響分貝數，蔡黃汝自責不已。
蔡黃汝氣惱地說：「那我再打一次！」展現不服輸的精神，可眾人見早已眼眶泛淚，實在於心不忍，一旁的王仁甫跳出來喊話：「不用！沒關係啦！」反觀許孟哲，當下不惜對自己狠下毒手，巴掌聲清脆響亮，打完後他一直摸著臉頰，「還好我手夠冰，可以冰敷！」緩和當下氣氛。
豆花妹自曝遭「坦克車」撞傷！經紀人吐露真相
實境外景玩起遊戲，足見蔡黃汝敬業態度，回顧她被「坦克車撞事故」，蔡黃汝昨日透過IG曝光大片瘀青照，喊話：「錄個影片好好的，被坦克車撞，假使有車關，可能也因此解掉了」，引發許多粉絲擔心。
蔡黃汝貼文一出，《NOWNEWS今日新聞》便傳訊其經紀人關心，稍早表示並非真的被坦克車撞到，而是與許孟哲不小心的肢體碰撞，蔡黃汝報平安說：「沒事唷！也謝謝你們的關心啦～」虛驚一場不失逗趣。
🔺資料來源－
中視、飢餓遊戲
