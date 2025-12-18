BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）靠一首〈APT.〉紅遍全球，她也趁勝追擊在許多國家舉辦販售周邊商品的快閃店活動，中國成都也有場次；但當地主辦方卻邀請一名「山寨版Rosé」的女網紅來當一日店長，引起粉絲不滿。因該名女網紅似乎把自己當成主角，在現場與Rosé的粉絲合照甚至幫忙簽名；而她事後也為此出面道歉，表示自己出席活動並無收費，純粹只是想幫忙宣傳Rosé。
中國Rosé快閃店超扯 找山寨版Rosé站台
中國女網紅「呆呆黛小西」是Rosé的超級粉絲，為了追隨Rosé，也染了跟她一樣的金髮，甚至模仿Rosé的穿著打扮，成為山寨版Rosé。不僅如此，呆呆黛小西14日還受邀擔任中國成都Rosé快閃店的一日店長，在現場熱情與粉絲互動。
山寨版Rosé真把自己當明星 合照簽名樣樣來
呆呆黛小西當天被主持人捧成主角，跟現場粉絲合照甚至幫忙在Rosé的海報上簽自己的英文名字。出現這種本末倒置、主客混亂的情況，讓不少Rosé的粉絲都很不滿，覺得呆呆黛小西只是想蹭Rosé熱度；明明快閃店的主角是Rosé，她卻把自己當成女明星在作秀。
Rosé粉絲因此憤怒在網路上留言，砲轟主辦單位及呆呆黛小西，「Rosé快閃店根本不需要什麼一日店長，除非朴彩英自己過來」、「不懂請一個跟朴彩英毫不相干的網紅幹嘛，山寨到這種程度嗎」、「我覺得請網紅拍照宣傳合理，但是她在現場飯撒是什麼意思？」、「有夠無語，真把自己當作Rosé」。
女網紅親自道歉 表態沒收錢、純粹幫宣傳
對此，呆呆黛小西15日凌晨也在微博發文回應，表示自己是受到官方邀請才去站台，並沒有收任何費用，「以一日店長的活動形式呈現，是和商場一起商討出來的，所做也是希望可以更好的給朴彩英宣傳」。她也為自己與粉絲的越矩互動道歉，「今天的互動方式有不適合的地方會更加注意，（以後）會用更好更合適的方式給彩英宣傳，謝謝大家的理解」。
資料來源：微博＠呆呆黛小西
