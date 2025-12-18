我是廣告 請繼續往下閱讀

聖誕節也能很永續！台中市政府環保局南屯區清潔隊展現創意，利用回收網袋、200個廢棄牛奶瓶及廚餘桶，在隊部大門打造一座「環保聖誕樹」裝置藝術，成為街頭亮點。環保局宣布，自12月20日起至12月30日止，舉辦「永續聖誕、打卡有禮」活動，市民只要現場拍照上傳社群媒體，即可兌換限量精美小禮，邀請大眾一同感受綠色佳節氣氛。南屯區清潔隊長陳秀玲指出，這座聖誕樹的主體結構由回收的呼拉圈、竹子及綠色回收網袋搭建，最吸睛的「樹葉」部分則是將約200個洗淨的廢棄牛奶瓶手工加工而成。在夜間燈光映照下，牛奶瓶呈現出晶瑩剔透的視覺效果，美不勝收。此外，展區處處藏有驚喜創意：聖誕老公公：由2個回收廚餘桶巧妙改裝。創意小雪人：運用5個廢輪胎與舊喇叭組合而成。巨型拐杖糖：耗時收集200多支吸管與3個紙筒製作。這些設計不僅賦予廢棄物新生命，更展現了資源再利用的無限可能。環保局表示，希望透過這件環保裝置藝術，讓市民看見「垃圾變黃金」的實踐，體會愛物惜物的精神。為鼓勵市民參與，活動期間（12月20日至30日，上班日上午9時至下午4時，週三、週日及12月25日休息），民眾只要與環保聖誕樹合照，上傳至Facebook、Instagram或LINE並標註「#南屯環保聖誕樹」或「#資源回收」，即可至指定櫃台領取限量小禮一份，數量有限，送完為止。環保局強調，透過節慶氛圍與創意的結合，不僅美化了城市景觀，也讓平日辛勞的清潔人員與市民有更溫馨的互動。