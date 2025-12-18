我是廣告 請繼續往下閱讀

▲22歲、18歲許姓兄弟倆懸掛假車牌違規紅燈右轉，遭到警方攔下。（圖／翻攝畫面）

▲警方於車內查獲K他命1包及K菸1根，並在後座發現一把已開封的武士刀。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區日前一起驚險警匪追逐案，一對22歲、18歲許姓兄弟倆當時駕駛小客車行經台二線與石頭厝路口，違規右轉恰巧被巡邏的員警抓包，一查竟發現是偽造車牌進行攔截圍捕，將兄弟倆拉下車後，於車內發現K他命1包、K菸1根以及一把已開封的武士刀，全案移送士林地檢署偵辦。據了解，淡水分局員警12日20時許巡邏時，於台二線與石頭厝路口發現一輛小客車違規紅燈右轉，利用AI巡防系統即時查詢，發現該車牌懸掛偽造車牌，隨即通知進行攔截圍捕。警方於巷弄內以警車將其前後包夾，並持槍喝斥車內的22歲許姓駕駛及18歲許姓副駕駛下車。不僅如此，在兩人被員警拉下車後，車內還飄來濃濃的K菸味。經警方搜索後，於車內查獲K他命1包及K菸1根，另於後座發現一把已開封的武士刀。警方將兄弟倆逮捕返所，並對駕駛許男進行毒品唾液快篩，結果呈現K他命陽性反應，全案警詢後將駕駛許男依涉刑法公共危險罪（毒駕）、偽造特種文書罪（偽造車牌）及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有武士刀）等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。另針對許男駕駛的違規行為進行舉發，包括毒品駕駛、吊扣期間行駛、使用偽造牌照以及紅燈右轉共計5張罰單，處罰鍰合計新臺幣22萬餘元，並依規定沒入該輛自小客車。至於副駕駛許姓男子，則在完成採尿程序後，另行函送偵辦。