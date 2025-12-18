我是廣告 請繼續往下閱讀

▲造型別致的台中綠美圖，近來成為熱門打卡景點。（圖／台中市政府提供，2025.12.18）

▲造型特殊的台中綠美圖，近來成為熱門打卡景點。（圖／台中市政府提供，2025.12.18）

▲台中綠美圖由國際知名建築師妹島和世、西澤立衛主導設計。（圖／台中市政府提供，2025.12.18）

▲台中綠美圖13日開館典禮，湧入許多各界貴賓。（圖／台中市政府提供，2025.12.18）

全國首座圖書館與美術館共構的公共建築「台中綠美圖」，13日正式開館。但有網友發文，批評政治凌駕文化藝術盛事，中市府在典禮當天，臨時通知文化部次長李靜慧取消致詞、唱名各界來賓就超過10分鐘，各地重要美術館館長和藝術家反被草草帶過，中市府一邊高喊綠美圖是世界文化地標，一邊進行地方級操作，完全缺乏作為「文化主人」應有的判斷與格局。市府則表示，在各界共同見證下，綠美圖開館典禮圓滿完成。由國際知名建築師妹島和世、西澤立衛主導設計的綠美圖，被稱為台中新地標，近來成為網友熱門打卡景點。律師林智群今（18）日轉貼網友在threads的發文，批評台中市政府在開館典禮時，硬是把文化當成政治舞台的背景板，讓國際貴賓看見地方政府如何將自己置於一切之上、把文化本身擺在最後，已構成對文化專業者與中央制度的集體輕蔑。該名網友指出，綠美圖是國家級文化建設，中市府竟在典禮當天早上，臨時通知代表文化部出席的次長不需致詞。賀禮中唱名各界貴賓耗時超過10分鐘，且順序混亂、主次不分，來自各地的美術館館長、藝術家僅被草草帶過。他不滿中市府選擇以政治關係與地方權力作為排序邏輯，讓真正支撐文化體系的人遭到邊緣化，也為了政治意圖，隨意踐踏既有協調與基本禮儀，破壞台灣對外展現的文化治理形象。林智群認為，綠美圖從胡志強開始競圖、林佳龍設計規劃，到盧秀燕動工，開幕時應該邀請兩位前市長到場並上台致詞。網友狂酸「這樣做故意讓人以為都是盧秀燕的功勞」、「當作紅白場在辦而已」、「花錢找人才設計容易，建立自我人格的水準，卻不是花錢買得來的」、「這已經不是台中市政府第一次這樣操作了」。中市府文化局表示，綠美圖的籌備與開館是國內外藝文界高度矚目、共同期待的重要文化盛事，也是屬於全民共享的文化資產。市府對中央及歷任推動文化建設的努力，均表達高度肯定與誠摯感謝。開館典禮當日貴賓雲集，典禮流程係兼顧整體節奏進行規劃，期盼在流暢且莊重的儀式中，共同見證台中市文化發展的重要里程碑，未來也將持續與文化部、各界專業人士保持良好合作，讓台中成為兼具深度與國際視野的文化城市。