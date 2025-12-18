我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市長盧秀正式宣布台中市公托數提升至47處(圖／社會局提供2025.12.18)

▲「西屯國安公托」開幕，專業托育人員與幼兒溫馨互動，落實「敢生、能養」育兒政策。(圖／社會局提供2025.12.18)

送給市民最溫暖的耶誕禮物！台中市長盧秀燕今(18)日出席「西屯國安公托」開幕典禮，正式宣布台中市公托數量已由上任前的5處大幅提升至47處，達成「9倍增」里程碑。盧市長強調，台中公托不僅品質優良，家長每月僅需自付1,500元，市府更透過好宅（社宅）結合公托的模式，讓育兒家庭入住比率達14.7%，遠超中央5%目標，全力打造育兒幸福城市。盧市長表示，身為六都唯一女性市長，深知養兒育女的經濟壓力與辛勞。她指出，過去台中29個行政區僅有5處公托，供需嚴重失衡。上任後，市府團隊積極盤點公有餘裕空間，在中央、議會及民間支持下，目前已開辦至47處，總計可收托1,371名嬰幼兒。盧市長預告，接下來太平、大肚等地的公托也將陸續啟用，目標達成「60處公托、10倍增」的願景。「給年輕人最實質的體貼！」盧市長說明，台中市公托收費透明且平價，其餘差額由政府負擔，大幅減輕初入社會家長的負擔。此外，台中好宅針對新婚2年內夫妻及育有6歲以下子女的家庭提供加分制度，目前入住比率顯著提升，證明台中的育兒政策已落實於居住與托育兩大層面。社會局長廖靜芝表示，西屯國安公托座落於國安好宅內，設計延續「生命樹」理念，以專業照護為土壤，為幼兒打造穩定、安全且具信任感的環境。中心室內空間寬敞明亮，象徵托嬰中心是孩子生命最初階段的堅實後盾，讓孩子如種子般在溫暖環境中快樂萌芽。社會局補充，西屯國安公托提供日間托育服務，由專業托育人員照護28名0至2歲幼兒，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時。凡設籍台中市且符合收托資格的家長，中心將協助申請托育補助。市府將持續推動優質平價托育服務，讓家長安心就業、孩子健康成長。（台中市政府社會局廣告）