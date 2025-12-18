我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市安平區16日上午一名48歲鄭姓男子酒駕高速追撞，正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員遭夾困車尾，下半身粉碎性骨折慘死，家屬今天來到事發地點進行招魂儀式，悲痛淚喊「為什麼要奪走我女兒？為什麼不能讓她一直幸福下去？」令人不捨，不過，由陳女屬環保局委外廠商員工，非正式編制人員，恐怕無法領到撫卹金，對此，台南市政府環保局表示，將比照公教人員「因公致死」免除殯葬相關費用，同時將爭取放寬慰問金發放資格。回顧整起事件，16日上午8點多，一名48歲鄭姓鹹酥鴨老闆，從天黑喝酒喝到天亮，而他更不顧友人勸阻執意要酒駕回家，就在行駛不到一分鐘、短短400公尺後，他就高速追撞停在路旁清運的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員當場被夾擊身亡。警方到場發現，鄭男酒測值高達0.95毫克，警詢後，警方依《刑法》公共危險及酒駕致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。檢方複訊後向台南地院聲請羈押，法官也於當晚火速裁准。對於後續賠償，清潔公司業者表示，公司將依保險制度申請理賠，並協助家屬向勞動部相關單位，了解可申請的補助資源。不過，由於該清潔公司為環保局外包廠商，民營清潔人員無法享有公部門清潔隊員的「因公撫恤」制度，因此無法領取政府120萬元救助金，主要仍依靠保險理賠。對此，台南市環保局指出，雖然陳姓女子並非編制內清潔隊員，但事故發生時正執行清運業務，屬於因公意外，承諾全力協助後續處理，且將比照公教人員因公殉職標準，替家屬免除殯葬相關費用；至於慰問金部分，環保局已向環境部法制單位爭取放寬適用資格，盼能進一步減輕家屬負擔。此外，環保局表示，將依據勞務委外契約及相關保險機制，全力協助家屬申請理賠與各項補償，並督促承攬業者確實履行責任。同時強調，若後續涉及司法程序，市府將提供必要的行政協助與法律資源，確保家屬權益不受影響。