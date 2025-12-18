我是廣告 請繼續往下閱讀

中華郵政進化了！VISA金融卡終於支援Apple Pay服務

未來郵政VISA金融卡將全面整合Apple Pay服務，數百萬用戶皆可在iPhone、Apple Watch等Apple裝置上使用郵政VISA金融卡輕鬆付款，民眾只要透過打開APP「錢包」即可加入卡片

▲中華郵政在本月9日震撼宣布，表示正式與Apple Pay合作，未來郵政VISA金融卡將全面整合Apple Pay服務。（圖／中華郵政官網post.gov.tw）

但目前郵局簽帳金融卡大宗用戶屬學生最多，也有許多人堅持不喜歡申辦信用卡，這次服務啟用，相信對他們來說絕對是一大好消息。

▲中華郵政金融卡開通Apple Pay服務，對於學生族群或不愛用信用卡的民眾來說是一大好消息。（圖／中華郵政官網post.gov.tw）（圖／中華郵政官網post.gov.tw）

郵局VISA金融卡如何開通Apple Pay？申辦方式、資格一次看

打開APP「錢包」，點選「+」按鈕，再點選「簽帳金融卡或信用卡」，接著掃描或輸入卡號，最後選擇簡訊傳送驗證碼，輸入OTP後即可完成綁定。

在首頁下方點選「錢包」，進入分頁後再點選Apple Pay標誌，點擊「加到Apple錢包」按鍵，即可進行加卡流程與使用。

▲若是透過行動郵局APP的用戶，只要登入APP後在首頁下方點選「錢包」，進入分頁後再點選Apple Pay標誌，點擊「加到Apple錢包」按鍵，即可進行加卡流程與使用。（圖／中華郵政官網post.gov.tw）

郵局Apple Pay超商、全聯可以用嗎？官方給答案

換句話說，民眾目前無法在全家、7-11、全聯、麥當勞等通路使用郵政VISA金融卡Apple Pay服務，不過有民眾在同樣屬於超商的萊爾富實測付款成功。

▲民眾目前無法在全家、7-11、全聯、麥當勞等通路使用郵政VISA金融卡Apple Pay服務，不過有民眾在同樣屬於超商的萊爾富實測付款成功。（圖／記者鍾怡婷攝）

郵局正式開通Apple Pay！限時88元好禮快搶：到明年228可領

▲從2025年12月9日起至2026年2月28日，只要綁定郵政VISA金融卡，透過Apple Pay任刷3筆不限金額，無需登錄即可享Uber Eats 88元優惠，限量3萬4000 份，每帳戶限領1份。（圖／中華郵政官網post.gov.tw）