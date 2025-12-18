郵局全新服務開通了！近日中華郵政震撼宣布表示，郵政VISA金融卡將全面整合Apple Pay服務，未來數百萬用戶皆可在iPhone、Apple Watch等Apple裝置上使用郵政VISA金融卡輕鬆付款，實用性變得更高，更厲害，備受台灣用戶大讚。對此，《NOWNEWS今日新聞》特別整理郵政VISA金融卡開通Apple Pay步驟、資格與優惠盤點，但目前郵局Apple Pay服務，仍無法在全家、7-11超商、全聯福利中心和麥當勞使用，提醒民眾使用時要特別注意。
中華郵政進化了！VISA金融卡終於支援Apple Pay服務
中華郵政在本月9日震撼宣布，表示正式與Apple Pay合作，未來郵政VISA金融卡將全面整合Apple Pay服務，數百萬用戶皆可在iPhone、Apple Watch等Apple裝置上使用郵政VISA金融卡輕鬆付款，民眾只要透過打開APP「錢包」即可加入卡片，且付款過程主打需要Face ID 、 Touch ID或密碼驗證，保護隱私與個人資訊安全。
雖然目前市面上可綁定Apple Pay的信用卡眾多，加上回饋更好、更優質的信用卡也十分多，不免會有人好奇哪些人會使用郵局金融卡？但目前郵局簽帳金融卡大宗用戶屬學生最多，也有許多人堅持不喜歡申辦信用卡，這次服務啟用，相信對他們來說絕對是一大好消息。
中華郵政金融卡開通Apple Pay服務，部分用戶也都力挺，大讚「我等了好久，終於有郵局VISA可以綁定Apple pay，今天買東西刷了兩次」、「這是好消息，馬上綁好了」、「中華郵政紀念歷史一刻，終於可以綁Apple pay了」、「蠻簡單綁的，期待更多活動」、「真假啦，我就是在等郵局Apple Pay」。
郵局VISA金融卡如何開通Apple Pay？申辦方式、資格一次看
至於郵局VISA金融卡如何開通Apple Pay呢？開通方式十分簡單，只要在iPhone或Apple Watch打開APP「錢包」，點選「+」按鈕，再點選「簽帳金融卡或信用卡」，接著掃描或輸入卡號，最後選擇簡訊傳送驗證碼，輸入OTP後即可完成綁定。
若是透過行動郵局APP綁定的用戶，只要登入APP後，在首頁下方點選「錢包」，進入分頁後再點選Apple Pay標誌，點擊「加到Apple錢包」按鍵，即可進行加卡流程與使用。
不過必須提醒民眾，若想使用郵局Apple Pay功能，請先檢查提款卡上是否有VISA的Logo，舊式純提款卡不支援該功能，且卡片須開啟「非過卡交易功能」（線上刷卡功能）與「國外交易功能」，且因綁定過程需要接收簡訊驗證碼，請留意留存在郵局的手機號碼是否正確，而iPhone、iPad也建議更新至最新版本。
郵局Apple Pay超商、全聯可以用嗎？官方給答案
但郵政VISA金融卡Apple Pay服務並非能應用全部通路！根據中華郵政解釋，部分特約商店僅限定與其簽約的發卡行卡片刷卡，包括全聯福利中心、全家或7-11超商等，目前中華郵政Apple Pay服務尚未與其合作。換句話說，民眾目前無法在全家、7-11、全聯、麥當勞等通路使用郵政VISA金融卡Apple Pay服務，不過有民眾在同樣屬於超商的萊爾富實測付款成功。
但全球目前仍有數百萬個商家可接受Apple Pay服務，中華郵政表示，只要在任何看到Apple pay或Inducing標誌的地方，無論是商店中、APP內和網頁上，都可輕鬆使用Apple Pay以郵政VISA金融卡付款。
郵局正式開通Apple Pay！限時88元好禮快搶：到明年228可領
此外，為了推廣本次Apple Pay服務開通，從2025年12月9日起至2026年2月28日，只要綁定郵政VISA金融卡，透過Apple Pay任刷3筆不限金額，無需登錄即可享Uber Eats 88元優惠，限量3萬4000份，每帳戶限領1份，送完為止，倘若有興趣的民眾記得要搶要快。
資料來源：中華郵政
