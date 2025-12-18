超萌三麗鷗又來7-11了！7-11表示，自2021年集點活動首度與國際設計師ANNA SUI合作引發熱烈迴響，睽違2年於2026年開春第一檔再度推出「ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名」快閃購活動，包括酷洛米、Hello Kitty、大耳狗以及ANNA SUI經典代表黑貓、獨角獸等全新聯名開發逾25款限定商品，有居家、外出、3C三大主軸周邊。
🟡7-11「ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名」集點活動
📍活動日期：門市快閃購2026年1月1日11:00起至2026年2月1日 24：00止。單筆消費不限金額報會員手機直接買；集點卡預購，2026年2月2日下午3點起至2月24日 24：00止。會員集滿6點可加價購1款。
7-11「ANNA SUI X三麗鷗跨界聯名」周邊商品價格最低從149元起，涵蓋居家、外出與3C三大結構，以一貫的紫、黑神秘色系開發逾25款實用生活用品。
尤其鎖定MZ世代配件熱潮，包括「限量珍珠包+絨毛玩偶」，全套共6款隨機藏驚喜，有機會拿到Hello Kitty、大耳狗及酷洛米還有獨角獸、黑貓等可愛角色。
此次，也有多款實用系商品包含「限量21吋鋁框雙鎖扣行李箱」、「限量旅行收納四件組」、「限量手提化妝包」、「限量晴雨兩用傘」、「限量行動電源」等，甜酷風格輕鬆成為全場焦點。
還有新年聚會必備的「限量水晶麻將」增加親友聚會話題，搭配茶點不可少的「限量公仔馬克杯」、「限量陶瓷碗」、「限量陶瓷下午茶盤」加上聚餐神隊友「限量4L鴛鴦電火鍋」，從牌桌到餐桌一應俱全，喜歡三麗鷗的粉絲可別錯過！
🟡韓國短尾矮袋鼠來了！《勾卡KKOTKA快閃店》 限時登場
首次登台的《勾卡KKOTKA快閃店》即起至2026年1月25日前，在台北Dream Plaza 5F亮相。快閃店推出三大打卡點，先有高達200公分的充氣「愛心勾卡KKOTKA」，抱著大大紅心的勾卡KKOTKA在門口迎接你，而吃著關東煮、推購物車等可愛模樣亮相的「勾卡KKOTKA吃播秀」及嘴饞的「蕃薯勾卡KKOTKA」。
店內推出超過70款快閃店限定周邊商品，從超可愛的「造型磁鐵」、冬日必抱的「玩偶」，再到有著 勾卡KKOTKA 不同表情的「T-shirt」，款款都讓人感受到快樂溫暖感，肯定是今年聖誕節交換禮物清單必收首選。
