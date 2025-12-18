前懲戒法院院長李伯道，2023年3月中到4月中對女部屬6度性騷，包括強行環抱、撫摸手臂、拉住雙手，並傳送「我很喜歡妳」、「妳知道妳很漂亮嗎？」、「只有對妳才這樣」等示愛訊息，讓女部屬感到噁心，並向其他高層哭訴，司法院決議成立性騷擾，李伯道不承認，還提起行政訴訟要求撤銷處分，台北高等行政法院今日判李伯道敗訴。
依據法院調查，2023年3月16日李伯道參加劍湖山渡假大飯店的法律座談會，晚間9點晚宴結束後，他宣稱有事要交代，要求女部屬到飯店房間裡，等到女方進入房間，就以雙手拉起、握住女部屬雙手，從正面環抱女部屬的身體、不斷輕拍女部屬的背部，並說出：「不管未來接任的院長是誰，我一定向他推薦妳，妳不用擔心！」之後再度拉住女部屬雙手並再次環抱。
當晚10點43分，女部屬發現漏接李伯道的來電，擔心李伯道要交代公事，仍回撥電話，李伯道卻跟她說：「妳很漂亮」、「妳知道妳很漂亮嗎？」、「我很喜歡妳」、「我真的很不想掛電話，但是我怕繼續和妳聊下去，會影響妳明天工作，所以還是跟妳說Good Night!」這通電話結束後，李伯道又打一次，表示很想再跟女部屬講話、很喜歡女部屬。
2023年3月25日是週六補班日，李伯道前幾天就指示女部屬週六下午4點半到他辦公室、要泡茶給女部屬喝。3月25日當天上午，李伯道打電話提醒泡茶之約，遭到女部屬婉拒，他說：「這是只有對妳才這樣，我不會對每個人這樣的」。下午4點半，女部屬進入院長辦公室，李伯道泡茶給女部屬喝並詢問：「妳有聽到我為妳播放的音樂嗎？」，下午5點半結束泡茶後，李伯道從正面環抱女部屬。
2023年3月31日下午，李伯道找女部屬進辦公室聊天並表示：「接下來連假5天，要等5天後才能見到妳，真是捨不得」接著伸出雙手正面環抱女部屬，同時撫摸女部屬的背部說她好香。
2023年4月6日下午3點多，李伯道找女部屬進辦公室說，4月14日要再泡茶給A女部屬喝；李伯道問女部屬的爸媽平常如何怎麼稱呼女兒，女部屬回答「阿○（台語）」，李伯道當場以手機打出：「阿○，You're so beautiful!」並對女部屬展示，當女部屬起身要離開時，李伯道伸出雙手從女部屬的身體側面強行環抱。
2023年4月12日下午，李伯道要求女部屬進辦公室要交代事務，女部屬要出去時，李伯道說：「妳今天穿得很漂亮」，並以手由上至下順勢撫摸女部屬的右手臂。
2023年4月17日下午4點多，李伯道以交代公事為由，要女部屬到辦公室，實際上交給女部屬一封信，並要求回去再看。女部屬回自己辦公室打開信封，裡面寫著：「阿○：每個星期五下午即可收妳Line來下一週的業務活動表，如果不是星期五即表示有調整上班或連續放假，無論如何總會在放假當晚收到，從有Line業務活動表就是如此，這樣連續有二年多了，報表總是那麼精準規律送到而且製作精美，沒有例外，一切好像被視為理所當然，直到上星期五下班後一直收不到，突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝。雖然星期六收到後有好些，還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了（我怕說不清楚，還是用文字表達比較好）。老闆」。
北高行調查，被害女部屬曾向先生傳訊息表達李伯道的行為讓她感到噁心，也跟司法院高層提及李伯道抱她的舉動，使她有不舒服、被冒犯的感覺，講述事發經過前後一致，而且女部屬落淚、情緒激動，因此可認定確實發生性騷擾。
李伯道得知女部屬向司法院高層反映性騷擾之後，曾說「不戀棧，要怎麼做都配合」，並表示女部屬應該不會聲張，「因為這樣會引來各方注意，她也會有壓力」。李伯道從2023年4月24日開始請假，並依照司法院高層的要求提出辭呈，辭職生效日為是5月8日，顯然李伯道自知理虧，為了息事寧人、避免受到關注，產生更大的負面效應，才會同意立即請假辭職。
合議庭指出，李伯道除了5次不當肢體碰觸，寫信給女部屬也構成性騷擾，信件內容明顯不是直屬長官的公務用語，帶有向女部屬示愛以及男女情愫的意味，已經逾越公務往來關係，成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯被害者的人格尊嚴。
判決提到，李伯以懲戒法院院長對受害女部屬的職務具有任免權、會向下一任院長推薦被害人繼續任職，足以認定他這些行為、言詞，是作為受害人繼續任職的交換條件，司法院藉此認定李伯道性騷擾並無不合，李伯道訴請撤銷無理由，應予駁回。
監察院針對李伯道性騷擾、職場霸凌都提出彈劾，目前由懲戒法院審理中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
當晚10點43分，女部屬發現漏接李伯道的來電，擔心李伯道要交代公事，仍回撥電話，李伯道卻跟她說：「妳很漂亮」、「妳知道妳很漂亮嗎？」、「我很喜歡妳」、「我真的很不想掛電話，但是我怕繼續和妳聊下去，會影響妳明天工作，所以還是跟妳說Good Night!」這通電話結束後，李伯道又打一次，表示很想再跟女部屬講話、很喜歡女部屬。
2023年3月25日是週六補班日，李伯道前幾天就指示女部屬週六下午4點半到他辦公室、要泡茶給女部屬喝。3月25日當天上午，李伯道打電話提醒泡茶之約，遭到女部屬婉拒，他說：「這是只有對妳才這樣，我不會對每個人這樣的」。下午4點半，女部屬進入院長辦公室，李伯道泡茶給女部屬喝並詢問：「妳有聽到我為妳播放的音樂嗎？」，下午5點半結束泡茶後，李伯道從正面環抱女部屬。
2023年3月31日下午，李伯道找女部屬進辦公室聊天並表示：「接下來連假5天，要等5天後才能見到妳，真是捨不得」接著伸出雙手正面環抱女部屬，同時撫摸女部屬的背部說她好香。
2023年4月6日下午3點多，李伯道找女部屬進辦公室說，4月14日要再泡茶給A女部屬喝；李伯道問女部屬的爸媽平常如何怎麼稱呼女兒，女部屬回答「阿○（台語）」，李伯道當場以手機打出：「阿○，You're so beautiful!」並對女部屬展示，當女部屬起身要離開時，李伯道伸出雙手從女部屬的身體側面強行環抱。
2023年4月12日下午，李伯道要求女部屬進辦公室要交代事務，女部屬要出去時，李伯道說：「妳今天穿得很漂亮」，並以手由上至下順勢撫摸女部屬的右手臂。
2023年4月17日下午4點多，李伯道以交代公事為由，要女部屬到辦公室，實際上交給女部屬一封信，並要求回去再看。女部屬回自己辦公室打開信封，裡面寫著：「阿○：每個星期五下午即可收妳Line來下一週的業務活動表，如果不是星期五即表示有調整上班或連續放假，無論如何總會在放假當晚收到，從有Line業務活動表就是如此，這樣連續有二年多了，報表總是那麼精準規律送到而且製作精美，沒有例外，一切好像被視為理所當然，直到上星期五下班後一直收不到，突然感到很茫然，很失落，怎會如此？我怎麼那樣不珍惜，不知感謝。雖然星期六收到後有好些，還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了（我怕說不清楚，還是用文字表達比較好）。老闆」。
北高行調查，被害女部屬曾向先生傳訊息表達李伯道的行為讓她感到噁心，也跟司法院高層提及李伯道抱她的舉動，使她有不舒服、被冒犯的感覺，講述事發經過前後一致，而且女部屬落淚、情緒激動，因此可認定確實發生性騷擾。
李伯道得知女部屬向司法院高層反映性騷擾之後，曾說「不戀棧，要怎麼做都配合」，並表示女部屬應該不會聲張，「因為這樣會引來各方注意，她也會有壓力」。李伯道從2023年4月24日開始請假，並依照司法院高層的要求提出辭呈，辭職生效日為是5月8日，顯然李伯道自知理虧，為了息事寧人、避免受到關注，產生更大的負面效應，才會同意立即請假辭職。
合議庭指出，李伯道除了5次不當肢體碰觸，寫信給女部屬也構成性騷擾，信件內容明顯不是直屬長官的公務用語，帶有向女部屬示愛以及男女情愫的意味，已經逾越公務往來關係，成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯被害者的人格尊嚴。
判決提到，李伯以懲戒法院院長對受害女部屬的職務具有任免權、會向下一任院長推薦被害人繼續任職，足以認定他這些行為、言詞，是作為受害人繼續任職的交換條件，司法院藉此認定李伯道性騷擾並無不合，李伯道訴請撤銷無理由，應予駁回。
監察院針對李伯道性騷擾、職場霸凌都提出彈劾，目前由懲戒法院審理中。