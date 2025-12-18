我是廣告 請繼續往下閱讀

前懲戒法院院長李伯道，2023年3月中到4月中，並向其他高層哭訴，司法院決議成立性騷擾，李伯道不承認，還提起行政訴訟要求撤銷處分，台北高等行政法院今日判李伯道敗訴。依據法院調查，2023年3月16日李伯道參加劍湖山渡假大飯店的法律座談會，晚間9點晚宴結束後，他宣稱有事要交代，要求女部屬到飯店房間裡，等到女方進入房間，就之後再度拉住女部屬雙手並再次環抱。當晚10點43分，女部屬發現漏接李伯道的來電，擔心李伯道要交代公事，仍回撥電話，李伯道卻跟她說：「」、「？」、「」、「」這通電話結束後，李伯道又打一次，表示很想再跟女部屬講話、很喜歡女部屬。2023年3月25日是週六補班日，李伯道前幾天就指示女部屬週六下午4點半到他辦公室、要泡茶給女部屬喝。3月25日當天上午，李伯道打電話提醒泡茶之約，遭到女部屬婉拒，他說：「」。下午4點半，女部屬進入院長辦公室，李伯道泡茶給女部屬喝並詢問：「」，下午5點半結束泡茶後，李伯道2023年3月31日下午，李伯道找女部屬進辦公室聊天並表示：「」接著伸出雙手2023年4月6日下午3點多，李伯道找女部屬進辦公室說，4月14日要再泡茶給A女部屬喝；李伯道問女部屬的爸媽平常如何怎麼稱呼女兒，女部屬回答「阿○（台語）」，李伯道當場以手機打出：「阿○，」並對女部屬展示，當女部屬起身要離開時，李伯道2023年4月12日下午，李伯道要求女部屬進辦公室要交代事務，女部屬要出去時，李伯道說：「妳今天穿得很漂亮」，並以手2023年4月17日下午4點多，李伯道以交代公事為由，要女部屬到辦公室，實際上交給女部屬一封信，並要求回去再看。女部屬回自己辦公室打開信封，裡面寫著：「阿○：，如果不是星期五即表示有調整上班或連續放假，無論如何總會在放假當晚收到，從有Line業務活動表就是如此，這樣連續有二年多了，報表總是那麼精準規律送到而且製作精美，沒有例外，一切好像被視為理所當然，雖然星期六收到後有好些，還是要講出來跟妳說聲抱歉，都應該怪我沒有好好珍惜，以後會更加珍惜，同時不再提喝茶就是了（我怕說不清楚，還是用文字表達比較好）。老闆」。北高行調查，被害女部屬曾向先生傳訊息表達李伯道的行為讓她，也跟司法院高層提及李伯道抱她的舉動，使她有的感覺，講述事發經過前後一致，而且女部屬，因此可認定確實發生性騷擾。李伯道得知女部屬向司法院高層反映性騷擾之後，曾說「」，並表示女部屬，「」。李伯道從2023年4月24日開始請假，並依照司法院高層的要求提出辭呈，辭職生效日為是5月8日，合議庭指出，李伯道除了，成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯被害者的人格尊嚴。判決提到，李伯以，司法院藉此認定李伯道性騷擾並無不合，李伯道訴請撤銷無理由，應予駁回。監察院針對李伯道性騷擾、職場霸凌都提出彈劾，目前由懲戒法院審理中。