台灣第一款三摺手機三星Galaxy Z TriFold登台，闔起時為6.5吋，展開後為10吋螢幕，可開啟多重視窗功能。台灣是全球唯六的首發市場之一，預計於 12月19日正式上市，採用限量販售。《NOWNEWS》整理關於三摺機你可能也會想問的6個問題，包含摺疊有防呆設計，耐用度可達20萬次，價格則相當高貴，逼近9萬元，維修費同樣貴氣，10吋內螢幕維修要38150元，已經可以買到一台新全新Galaxy S25。
Q1：三星Galaxy Z TriFold售價、上市？
TriFold台灣售價為89900元，逼近9萬元，對比iPhone 17 Pro Max 最高規的2TB版本在台灣蘋果官方建議售價為72900 元，三星自家的Fold7 1TB版本售價75900元，TriFold多一摺要貴了1.4萬，價格相當貴氣，也成為目前市售手機裡最貴的一款。
Q2：三星Galaxy Z TriFold怎麼摺？會摺錯方向嗎？可以摺幾次？
Galaxy Z TriFold採用左右向內摺成G型，官方提到，該方式的摺疊可提供螢幕最好的保護。同時，內有防呆設置，摺錯螢幕會提醒，根據官方數字，軸承的耐受程度可摺20萬次，相當於連續5年每天摺100次不會壞。
Q3：三星Galaxy Z TriFold有多薄？展開後摺痕會很明顯嗎？
TriFold展開後為10吋螢幕，最薄的地方僅3.9mm，是三星目前最薄的行動裝置；摺疊起封面螢幕為6.5吋，厚度為12.9mm，該數據甚至比前五代的Galaxy Z Fold系列都還要薄，整機重量為309克。至於展開後摺痕會很明顯嗎。記者實際查看，在播放影片全螢幕的狀態下其實不會很明顯，但如果在黑畫面時，部分角度還是可以看到摺痕。
Q4：三星Galaxy Z TriFold螢幕變大電池夠力嗎？充電速度如何？
為了應對10吋大螢幕，機身內建5600mAh三電池模組。支援45W超快速充電 2.0 以及15W無線快充，且這次盒裝內直接附贈45W旅充。
Q5：三星Galaxy Z TriFold相機規格有縮水嗎？
相機規格比照頂級旗艦，主鏡頭高達2億畫素，配有1200萬畫素超廣角鏡頭，以及1000萬畫素遠距鏡頭，支援3倍光學變焦、30倍數位變焦，支援Galaxy AI 應用，可用來拍攝清楚的建築紋理或藝術品細節。
Q6：三星Galaxy Z TriFold維修費要多少？
Galaxy Z TriFold售價突破天花板，維修費也同樣貴氣，6.5吋的封面螢幕為 5450元，但TriFold 內頁10吋螢幕則要價38150元，已經可以買到已經降價的Galaxy S25 Ultra。
資料來源：三星
我是廣告 請繼續往下閱讀
TriFold台灣售價為89900元，逼近9萬元，對比iPhone 17 Pro Max 最高規的2TB版本在台灣蘋果官方建議售價為72900 元，三星自家的Fold7 1TB版本售價75900元，TriFold多一摺要貴了1.4萬，價格相當貴氣，也成為目前市售手機裡最貴的一款。
Q2：三星Galaxy Z TriFold怎麼摺？會摺錯方向嗎？可以摺幾次？
Galaxy Z TriFold採用左右向內摺成G型，官方提到，該方式的摺疊可提供螢幕最好的保護。同時，內有防呆設置，摺錯螢幕會提醒，根據官方數字，軸承的耐受程度可摺20萬次，相當於連續5年每天摺100次不會壞。
TriFold展開後為10吋螢幕，最薄的地方僅3.9mm，是三星目前最薄的行動裝置；摺疊起封面螢幕為6.5吋，厚度為12.9mm，該數據甚至比前五代的Galaxy Z Fold系列都還要薄，整機重量為309克。至於展開後摺痕會很明顯嗎。記者實際查看，在播放影片全螢幕的狀態下其實不會很明顯，但如果在黑畫面時，部分角度還是可以看到摺痕。
為了應對10吋大螢幕，機身內建5600mAh三電池模組。支援45W超快速充電 2.0 以及15W無線快充，且這次盒裝內直接附贈45W旅充。
相機規格比照頂級旗艦，主鏡頭高達2億畫素，配有1200萬畫素超廣角鏡頭，以及1000萬畫素遠距鏡頭，支援3倍光學變焦、30倍數位變焦，支援Galaxy AI 應用，可用來拍攝清楚的建築紋理或藝術品細節。
Q6：三星Galaxy Z TriFold維修費要多少？
Galaxy Z TriFold售價突破天花板，維修費也同樣貴氣，6.5吋的封面螢幕為 5450元，但TriFold 內頁10吋螢幕則要價38150元，已經可以買到已經降價的Galaxy S25 Ultra。
資料來源：三星