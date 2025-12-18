台北市公有停車場雖然很多，但位置不論平日、假日總是一位難求，對此，今（18）日北市停車管理工程處就表示，從明年元旦起，台北市公有停車場都將執行「停放新政策」，汽機車都適用，久停上限時間從原本的最高30日縮減到10日，若違反將進行拖吊。這政策將大幅減少久停車輛，提升停車位周轉率，讓通勤族更好找到車位！
台北市「停車場新政策」1/1上路！汽車、機車違反都拖吊
台北市議會三讀通過「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修正草案，政策將於2026年1月1日上路，期盼能解決停管處轄管停車場久停車輛無法移置排除問題。
過去台北市公有停車場的久停容許日數上限為30天，修法後久停容許日數上限縮短為10日，明年開始若有車輛在台北市公有停車場未繳費又停放超過10天，會貼出通知單，後續5天內又沒有處理，就會直接進行拖吊，後續車主將承受高額拖吊保管費。
此外，過去有部分免費公有停車格也長期遭到占用，而過去法規條例僅適用停管處轄管停車場收費格位，因此常常無法可管。對此，明年開跑的政策，也將北市停管處轄管不收費格位及委外經營停車場都納入適用範圍。
拖吊費、保管費也跟著變高！占用車主付出更多代價
等到2026年台北市停車場新政策上路之後，如果違規停放超過10天的車輛遭到拖吊之後，移置費及保管費也都會跟著提高！台北停車管理工程處表示，2026年開始小客（貨）汽車移置費用提高為新臺幣1,500元，保管費用提高為每半日200元，拖吊後五日內未領出者保管費用再提高為每半日300元。
機車部分，移置費則維持200元，但拖吊後保管費用提高為每半日50元，拖吊後五日內未領出者保管費用再提高為每半日75元。
最後，北市停管處也呼籲車主避免車輛久占停車格行為，提醒違規車主儘早領回遭拖吊車輛，落實使用者付費精神，勿存僥倖心理。
資料來源：台北市停車管理工程處
