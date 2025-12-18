捷運頂溪站都更來了！新北住都中心表示，「新北市永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區）公開評選實施者招商案」將在2026年2月底公開招商，整體更新後價值可望突破400億元，預計成為永和最具代表性的地標，即日起辦理招商文件（草案）公開閱覽，期待業界踴躍評估。
捷運頂溪站出門就到 基地面積破萬坪
本案位於永和區捷運頂溪站2號出口，交通位置便捷，範圍涵蓋文化路、永和路二段及文化路67巷周邊街廓，基地面積約1萬6795平方公尺，使用分區包括住宅區（容積率300%）及商業區（容積率440%）。周邊商業成熟、生活機能完善，具備高度開發潛力。
這裡也屬於新北市政府劃定之策略性更新地區，開發量體可達2倍法定容積，整體更新後價值可望突破400億元，成為永和最具代表性之地標。新北住都中心也從2024年開始投入資源整合，盤點產權樣態及辦理測量作業，並研擬招商條件與退場機制，降低投資風險並提升案件推動穩定性。
規劃市民活動、高齡日照公益空間
本案定位為永和地區具指標意義之大型開發案，未來實施者應依更新計畫完善道路系統、開闢公園與停車場等公共設施外，也需要配合市府政策捐贈供市民活動、高齡日照及身心障礙者使用的公益空間。建築規劃將包含三級耐震、低碳建築、綠建築與智慧建築等級認證，兼顧安全、永續與使用機能，形塑頂溪門戶具代表性的地標建築。
招商文件草案自即日起公開閱覽至12月31日17時止，相關資訊已同步於本中心網站提供查閱與下載(https://www.nthurc.org.tw/renewal-development/cases/13)，歡迎各界洽詢（段先生02-2957-1999轉215、余先生02-8921-3636轉15）
資料來源：新北住都中心
