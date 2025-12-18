我是廣告 請繼續往下閱讀

美國戰爭部今日宣布國務院已批准8項對台軍售案，總額約111億美元（約新台幣3500億），已進行知會國會程序，這也是美國總統川普第二任期對台第二度軍售；中國外交部稍早再度跳腳，批美國以武助獨，只會引火燒身。美國國防安全合作署（DSCA）今天發布訊息，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等，8項軍售案總額為111億540萬美元，預計約1個月後就能正式生效。國防安全合作署表示，這些擬議的軍售符合美國法律和政策，並將提升接受方因應當前及未來威脅的能力。國防部則指出，此次美方同意出售的8項裝備中，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統」、「拖式飛彈」、「反裝甲型無人機飛彈系統」及「標槍反甲飛彈」等5案，屬於「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算項目。這些軍購案未來將待立法院審查特別預算通過後，依照相關程序辦理發價書簽署，確保裝備能儘速到位。對於美對台軍售，中國外交部發言人郭嘉昆今在例行記者會怒罵美國公然宣布巨額售台先進武器計劃，「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報」，損害中國主權安全和領土完整，破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對強烈譴責。郭嘉昆批台以武拒統，揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶；又批美國以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞，揚言將採取堅決有力措施，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係一條不可逾越的紅線。