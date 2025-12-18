我是廣告 請繼續往下閱讀

老舊冷氣竟藏純金！銀樓老闆震驚：純度很高

▲顧客冷氣機的純金零件，最終融出重量約1錢的金豆，賣價超過71萬韓元。（圖／翻攝@ringring_unni）

家中有老舊冷氣要汰換先等等！近期有韓國民眾將家中舊冷氣拆解後，竟發現零件中含有大量高純度黃金，在金價高漲的情況下，賣出變現的價格竟高達71萬3,000韓圓（約新台幣1萬5千元）。得知黃金來源後，也讓金飾老闆相當驚喜，隨即拍片呼籲大眾，記得檢查家中冷氣是否也藏有寶藏。韓國金飾店YouTuber「玲玲姐姐」（ringring_unni）於12月初拍攝影片，分享一名顧客拿著約3.75公克的薄片黃金前來詢價，由於外型相當特殊，也讓她好奇詢問黃金的來源。結果顧客表示，因為家中冷氣準備汰舊換新，便先拆解舊款LG電子「Whisen」冷氣機，將內部金屬零件一一取出，並挑選出疑似純金的部分拿到銀樓鑑價，顧客還透露：「長輩特別提醒，這是純金。」隨後，這批黃金交由玲玲姐姐進行鑑定，最終確認純度高達99.3%，甚至比一般99金還要更高一些。融化後重量約為3.75公克，約等於1錢，雙方最終依照當日韓國金價成交，顧客透過出售冷氣中的黃金，成功賺進71萬3,000韓圓（約新台幣1萬5千元）。影片曝光後，也讓大批韓國網友開始確認家中的舊款冷氣機是否也有黃金藏在裡面。而事實上，LG的Whisen冷氣機是在2005年推出，第一批限量1萬台，當時就標榜內部含有1錢重黃金零件打造，2008年又推出第二批1萬台，因此這2萬台老舊冷氣，都能經過20年光陰之後，最後殘值至少都有1萬5千元的價值！