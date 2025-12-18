我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫儷15年來幾乎每個冬天都穿同一件羽絨外套。（圖／翻攝自劇組學姐微博）

▲孫儷位居大陸一線女演員地位，片酬高的嚇人。（圖／小儷同事說微博）

大陸一線女星孫儷入行22年，交出《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》等夯劇代表作，2010年嫁給同為演員的鄧超，育有一雙兒女。孫儷近來被拍到一件羽絨衣穿了15年，相當惜物、長情，讓網友覺得一部戲片酬約2.6億元（新台幣）的她，「把一件衣服的價值發揮到極致」。近日狗仔目擊孫儷進劇組拍戲，身上駝色羽絨大衣很眼熟，與她每年冬天外出穿的為同一件。原來該件羽絨服是孫儷2010年10月入手，幾乎每年冬天都會穿，也陪伴她度過2015年《羋月傳》、2016年《那年花開月正圓》正值寒冬的拍攝期，時至今日，孫儷依然穿著該件愛衣工作，網友笑問：「這件羽絨服救過她的命嗎？」孫儷曾經搞笑發文形容該件羽絨外套，「穿上後讓我媽找不到我，我也找不到回家的路，因為帽子超大，能將頭和臉都遮住，禦寒功能強大」，除了衣服品質好，也反映出她節儉的性格。其實，孫儷不只珍愛這件羽絨大衣，2018年她發文分享「你穿得最久的一件衣服」，附圖為一件杏色的羽絨外套，孫儷形容它是戰袍，陪伴自己好幾部戲，也陪伴了大兒子「等等」、女兒「小花」的成長。孫儷演出經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》時已經出道10年，當時只拿普通女演員的薪水，作品爆紅後，她的片酬也漲價，後來的《那年花開月正圓》、《羋月傳》傳出一集賺351萬元，一部劇收入2.6億元，網友認為孫儷身價高卻不揮霍，對高水平收入者來說相實屬難得。