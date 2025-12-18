我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，引發在野炸鍋圍剿，今（18）日更移送監察院要求彈劾卓榮泰，對此民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，過去民眾黨主席黃國昌主張廢除監察院，更刪除預算高達97％，被他視為眼中釘的憲政機關，如今卻向監院提出彈劾要求，實在是可笑可笑。對於藍白要監察院彈劾卓榮泰，鍾佳濱表示，向來主張要廢除監察院的主席黃國昌，去年在審查中央政府總預算時，主張刪除監察院預算97％，而這個被他視為眼中釘的憲政機關，如今卻要向監察院提出彈劾卓榮泰，後來又補上彈劾總統賴清德，鍾佳濱表示，立委當然可以彈劾總統，只要經過立法院提出三分之二以上席次同意，就可以將彈劾的內容送給憲法法庭來審理，但藍白聯手癱瘓了憲法法庭，依照《憲法增修條文》規定，還是要由憲法法庭來審理。鍾佳濱說，藍白既然針對監察院要來提出對院長卓榮泰彈劾，那理由是什麼？如果認為行政院長不稱職，根據《憲法增修條文》規定，本來就可以提出不信任投票，不信任投票門檻就低多了，以目前藍白席次通過就必須辭職。最後鍾佳濱狠酸黃國昌，向一個過去主張要廢除憲政機關，又刪掉97%預算，如今卻要求的監察院彈劾卓榮泰，「真是可笑可笑」。