日本前首相安倍晉三於2022年7月在奈良市進行助選演說時，遭槍擊身亡，被控殺人等罪名的被告山上徹也（45歲），今天在奈良地方法院進行庭審，檢察官對被告求處無期徒刑，並未要求死刑，預計案件將於2026年1月21日宣判。根據產經新聞與NHK等媒體報導，奈良地方法院今日進行第15次審判，包含檢方的論告求刑，以及辯護方結辯；檢方指出，從毫無防備的受害者背後毫不猶豫地開槍，危險、卑鄙且殘忍、自製槍支威力極大，極有可能造成大量旁觀者傷亡。檢方針對被告將襲擊對象從「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）幹部轉向安倍一事，指出其存在邏輯上的跳躍。針對安倍曾向教團友好團體寄送友好的影片訊息，檢方認為「難以認定這會誘發殺人」，強調安倍本人並無過錯，並指責被告目光短淺，嚴重藐視人命。檢察官對被告求處無期徒刑。 本案最大的焦點在於量刑，外界先前高度關注檢方是否會要求極刑（死刑），但最終檢方並未要求死刑。被告方律師表達，被告是宗教虐待的受害者，他悲慘的遭遇可追溯到他未成年時期，被告因母親於平成3年（1991年）加入舊統一教後投入高額捐款，導致家境陷入困頓、家庭關係惡化，與這起犯罪直接相關。並強調這起事件沒有政治動機，他原本想通過殺死導致他家庭破裂的前統一教會最高領導人來報復，但當他意識到這不可能時，就把目標轉向了與統一教關係密切的前首相安倍晉三。另一方面，被告在庭審中曾顫抖著聲音表示：「對昭惠夫人及（安倍）家人等人沒有任何恨意。這三年半來他們肯定過得很痛苦，我覺得自己做了一件非常對不起他們的事。」安倍昭惠則透過律師表達，「突然間，我成了犯罪受害者家屬，震驚到大腦一片空白。每當想起丈夫，我的淚水就難以止住。但我並不想讓內心被仇恨或怨恨等負面情緒佔據，失去丈夫的痛苦永遠不會消失。被告將承擔他所做的一切責任，並為他的罪行贖罪」。根據起訴書，山上徹也被告除了殺人罪外，還被控違反《槍砲刀劍類所持取締法》、《武器等製造法》、《火藥類取締法》以及《毀損建築物》等共五項罪名。