我是廣告 請繼續往下閱讀

全球雲端串流與 AI 解決方案領導廠商優必達，（總公司：東京都新宿區，代表取締役社長：郭榮昌）今日宣布，優必達已正式獲得日本經濟產業省（METI）實施之「中堅與中小企業大型成長投資補助金」錄取。本補助計畫旨在協助企業透過生產力提升與成長型投資，實現永續發展。優必達將運用本計畫進行以 AI 與 NVIDIA 最新的 Blackwell GPU 基礎建設擴充為核心的新一代算力中心 (NeoCloud) 設備投資，強化競爭力。1.獲選事業主旨優必達提出之「因應生成式 AI 時代之區域分散式 GPU 基礎設施建置計畫」 已正式獲選 METI 補助計畫。2.投資規模本計畫之總投資額：170 億日圓用於建置 NVIDIA 最新的 Blackwell GPU Cloud優必達將藉此擴大 AI 基礎設施建置，促進事業成長並為區域經濟帶來更高價值。本次補助是優必達深化日本 AI 市場的重要節點，亦展現優必達於日本的 AI 技術與營運能力受到政府高度肯定。優必達於 GENIAC 計畫中研發 4050 億參數 405B 東亞大語言模型，具備日文、繁體中文與英文多語處理能力，並支援文化、觀光、教育等多元 AI 應用。該模型在自然對話中展現高度的準確性與流暢度。根據多項基準測試顯示，該模型在多語言理解測試中表現優異，甚至在部分知識型測試中超越 GPT-4。此 405B 模型結合日本文化與地方知識，協助推動地方創生、觀光智慧化與多語導覽服務升級。其中於京都舞鶴市，AI 虛擬導覽員「ちょきまる」已透過行動裝置與瀏覽器上線，提供即時的中、英、日多語問答，即時的景點導覽與翻譯服務，並於遊客服務中心設置大型螢幕強化現場導覽服務。本次獲錄取的 GPU 建置計畫，將強化日本境內的高效能運算供給，並以新一代 Blackwell 算力中心架構 NeoCloud 為核心，於多地區建置更彈性、可擴展的 GPU 運算環境。NeoCloud 透過分層式調度、分散式運算與彈性資源管理，能有效提升運算效率、降低延遲，並使算力可依不同區域需求動態擴張。此架構將有助於：強化日本的數據主權與本地部署能力應對生成式 AI 與大型語言模型需求的急速成長降低因集中式設施造成的能耗壓力與運算瓶頸此次 GPU 與 NeoCloud 的整合建置，將為日本打造更具韌性的 AI 基礎設施，並推動全國性的 AI 技術普及化。