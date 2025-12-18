台灣美妝百貨賣場「寶雅」有個都市傳說，不少民眾表示，只要進到寶雅門市就會想大便，甚至還有網友受不了直球詢問官方「空調是有加瀉藥嗎？」在網路上引發話題。過去基因醫師張家銘、澳洲雪梨醫生特納皆證實該論點，透露成因在於副交感神經、迷走神經作用，當被激活時，腸道活動會加強。而隨著逛寶雅想大便話題越來越多，近年來寶雅官方甚至直接在門市加裝廁所，直接推出便民服務，讓寶雅廣受顧客正面評價。
逛寶雅就想大便！顧客直球對決官方：空調是有加瀉藥嗎
有網友於Threads發文，貼出他與寶雅官方IG的私訊內容，他毫不客氣質問寶雅「你們空調是有加瀉藥嗎？」一句話帶出寶雅都市傳說。事實上，過去不少民眾提到，只要進到寶雅門市裡面，逛掉一半身體就會忍不住便意，開始急著想要上廁所，意外讓寶雅成為治便秘神器。
在貼文留言區中，底下也有不少民眾認證，「走在路上都好好的，就是踏進寶雅的那瞬間屎在滾」、「每次跟小孩去三個輪流搶廁所」、「我今天中午才去逛寶雅，進去不到3分鐘就有便意」、「每次逛到一半都快尬出來，超可怕的」，甚至還有人回應「這是真的，我之前便秘去看腸道科，醫生直接跟我說每天去寶雅一次，去7天」。
為何逛寶雅想大便？醫師公布背後真相：全是它搞鬼
至於為何逛寶雅都會產生便意呢？基因醫師張家銘過去在臉書表示，透露「逛寶雅想大便」的背後成因，指出寶雅明亮的燈光、琳瑯滿目的商品，以及那股獨特的清香迎面而來，由於讓人感到全身放鬆，導致副交感神經開始作用。
張家銘醫師解釋，副交感神經是人體「休息與消化」系統，當自身處於輕鬆狀態時，它會幫助腸胃進入「加速蠕動模式」，在這種環境下，倘若腸道已經有「存貨」，便意就會隨之而來。而副交感神經中的迷走神經是這場生理劇的主角之一，迷走神經從大腦一路延伸到腸胃，負責調控消化系統，當被激活時，腸道活動隨之加強，就算自身有便秘問題，也可能被這種環境刺激到。
「逛寶雅想大便」都市傳說認證！官方聽到了直接蓋廁所
有趣的是，寶雅官方近年來似乎也聽見顧客心聲，直接在門市裡面開始加裝廁所等裝置，供顧客逛到一半可以使用。據悉，寶雅過去賣場幾乎沒有廁所等設施，但隨著「逛寶雅想大便」的網路話題興起後，越來越常見寶雅門市開始設立廁所，雖然官方並未證實，但外界通常認為彼此有關連性。
《NOWNEWS今日新聞》記者經常探訪寶雅各大門市，發現除了一些建立年份較久遠、坪數較小的分店以外，目前多數新設的寶雅門市幾乎都有提供廁所，且使用率其實非常高，成為許多寶雅顧客的救星。而寶雅廁所幾乎都十分明亮、乾淨又衛生，洗手台還會附上販售中的洗手乳供民眾試用，默默成為官方的行銷手法。
不只寶雅「逛超市、量販店也有便意」！澳洲醫師證實了
據《紐約郵報》（New York Post）報導，澳洲網友過去也有類似經驗，只要逛當地量販店Bunnings就會想上廁所，澳洲雪梨醫生特納（Zac Turner）出面表示，主要是因「第二個大腦」腸神經系統（Enteric Nervous System，ENS）和大腦「對話」造成，腸神經系統會透過迷走神經不斷向大腦發出「該排便了」的指令，與張家銘醫師論點相合。
值得一提的是，張家銘醫師認證寶雅「便秘救星」的稱號，建議若自身有便秘困擾，不妨親自試試這些地方的神奇效果。張家銘醫師也提到，不只是在寶雅，在超市、百貨公司也都會有類似感覺，以科學角度看，這是一種環境刺激與副交感神經、迷走神經共同作用的結果，這種現象大多是正常的生理反應，民眾不必太過擔心！
資料來源：基因醫師張家銘、New York Post
