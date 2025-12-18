我是廣告 請繼續往下閱讀

逛寶雅就想大便！顧客直球對決官方：空調是有加瀉藥嗎

▲寶雅近年來有「一逛就想大便」的都市傳說，有民眾甚至受不了，直接私訊官方詢問「你們空調是有加瀉藥嗎？」在網路上引發討論。（圖／POYA寶雅臉書poyabuy.com.tw）

甚至還有人回應「這是真的，我之前便秘去看腸道科，醫生直接跟我說每天去寶雅一次，去7天」。

為何逛寶雅想大便？醫師公布背後真相：全是它搞鬼

副交感神經是人體「休息與消化」系統，當自身處於輕鬆狀態時，它會幫助腸胃進入「加速蠕動模式」，在這種環境下，倘若腸道已經有「存貨」，便意就會隨之而來。

▲基因醫師張家銘解釋，寶雅明亮的燈光、琳瑯滿目的商品，以及那股獨特的清香迎面而來，由於讓人感到全身放鬆，導致副交感神經開始作用。（圖／POYA寶雅臉書poyabuy.com.tw）

「逛寶雅想大便」都市傳說認證！官方聽到了直接蓋廁所

寶雅廁所幾乎都十分明亮、乾淨又衛生，洗手台還會附上販售中的洗手乳供民眾試用，默默成為官方的行銷手法。

▲寶雅官方近年來似乎也聽見顧客心聲，直接在門市裡面開始加裝廁所等裝置，每間都十分明亮又乾淨，讓民眾使用上更加安心。（圖／POYA寶雅臉書poyabuy.com.tw）

不只寶雅「逛超市、量販店也有便意」！澳洲醫師證實了

不只是在寶雅，在超市、百貨公司也都會有類似感覺