我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，被國民黨主席鄭麗文嚴厲批評是在「毀憲亂政」；對此，民進黨台北市議員洪健益昨（17）日表示，行政院不副署的話，立法院有解法，但不管是藍白不敢還是自食惡果，「毀憲亂政」的肯定是在野黨。洪健益昨日在政論節目《政治狠狠問》中表示，毀憲亂政到底是執政黨還是在野黨，現在是各說各話，但行政院不副署，是有一個很清楚的機制可以走的，並非像前立委蔡正元所說，不副署就是瀆職，不副署是行政院的權利，而副署了不執行才叫瀆職。洪健益指出，去年藍委翁曉玲把大法官的審查機制提高到10人，立法院又數度否決賴清德的大法官提名，以至於現在大法官連9人都湊不到，「藍白讓憲法法庭停擺了以後，又陸續的開始提一些亂七八糟，甚至於我個人認為是毀憲亂政的一些立法，才導致於現在行政院不副署。」洪健益續指，不副署會產生三種情況，第一，就是在野黨跟執政黨一起擺爛，因為行政作為還是要繼續，如果立法院持續通過引發爭議的法案，那行政院照樣不副署。洪健益表示，第二個情況，如果認為行政團隊真的在毀憲亂政，國會賦予立法委員的權利就是倒閣，但是不管藍白是因為選舉成本太高，還是怕選不上，藍白就是不做這件事。洪健益認為，第三個情況是用憲法法庭尋求救濟、申請釋憲，但癱瘓憲法法庭的正是藍白，「所以國家的行政運作絕對目前沒有問題，但是惡法對人信則恆信，不信則恆不信，這留給選民來做處理，我只是要提醒所有的在野黨，民眾黨和國民黨支持者加起來不到30%，還有40%的中間選民，到底是民進黨對，還是國民黨跟民眾黨對，這是民眾的選擇，那以現階段來講，毀憲亂政的，我告訴大家，就是在野黨」。