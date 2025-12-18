每一個孩子的童年，都有一個「不能被取代」的玩偶，陪伴他們度過歡笑與淚水，也默默見證成長的每一個重要時刻。改編自百年兒童文學經典《The Velveteen Rabbit》的當代舞作《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》，即將把這段關於「陪伴」、「成長」與「愛如何讓生命變得真實」的故事，搬上臺灣舞台。
來自美國舊金山、享譽國際的當代舞團 ODC（Oberlin Dance Collective），將於 2026 年 1 月展開臺灣巡演，首先於 1 月 3 日至 4 日在臺北演出《跨界舞蹈藝術三部曲》，隨後於 1 月 9 日至 11 日南下，於衛武營國家藝術文化中心 戲劇院呈現經典親子舞作《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》，為臺灣親子觀眾帶來一場溫暖動人的藝術體驗。
跨越半世紀的舊金山傳統 首度將感動帶進臺灣
成立於1971年的當代舞團 ODC（Oberlin Dance Collective），由入選加州百大名人堂的名人藝術總監Brenda Way創立。Brenda Way 曾獲被視為舞蹈界的「聖經」《Dance Magazine》的2025 年最佳貢獻獎，對當代舞蹈創作與藝術教育的長期投入，深受國際藝壇肯定。在其帶領之下，ODC走過超過半世紀，被譽為美國當代藝術傳奇，也是美國西岸極具指標性的當代藝術團體之一。
在舊金山，冬日觀賞《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》更已是許多家庭延續數十年的溫馨傳統，本次透過國際舞台文化表演藝術交流協會（IPAC）邀請，ODC 將以原班人馬與完整製作登上衛武營戲劇院舞台。
該劇以細膩的情感刻畫與活潑的肢體語言著稱，讓孩子能自然投入劇情，同時也讓大人從中讀到更深層的情感意涵，被外媒譽為「最適合親子一同走進劇場的舞蹈入門之作」，今臺灣觀眾無需遠渡重洋，便能近距離感受國際級舞團歷久彌新的藝術魅力。
一堂關於「愛」的哲學課 有一種勇敢是「成為真實」
《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》描述一隻害羞的絨毛兔，渴望透過孩子的愛，變成一隻「真實（Real）」的兔子。劇中深刻探討了被愛、分離、失去以及最終獲得新生的過程。
舞作透過舞者生動的肢體，溫柔地向孩子展示：成長過程中或許會經歷磨損與變舊，但正是這些痕跡證明了我們被深愛過。對於身為父母的觀眾而言，這部作品更像是一面溫柔的鏡子，映照出親子間深厚的情感連結，以及在孩子成長過程中，那份學會放手、讓孩子獨立面對世界的勇氣。這場演出不只是一次親子間關於生命意義的對話，更是一則關於成長的寓言。
臺美舞者跨世代共演 舞台上傳承藝術火花
本次衛武營戲劇院演出的最大亮點，在於ODC與深耕在地的嘉義市「如婷舞蹈團」攜手合作。這次的緣分並非偶然，如婷舞蹈團團長石志婷，早期曾於舊金山灣區知名的奧克蘭芭蕾舞團（Oakland Ballet）擔任專業舞者，與當地舞蹈圈有著深厚淵源。
石志婷團長於2004年返臺耕耘，帶領如婷舞蹈團連續20屆榮獲嘉義市傑出優良團隊，並在各大舞蹈競賽中屢獲「最佳指導教師獎」與「最佳舞蹈團隊獎」。此次雙方透過「建教合作」的模式，不僅是石團長與舊金山藝術養分的重逢，更是她希望能為中南部努力習舞的孩子們，開一扇通往國際的大門。
「能與享有國際盛名的ODC共同演出，是孩子們非常珍惜的夢想。」為了這次難得的登台機會，這群小小舞者們在學校課業之餘，每天都投入大量的時間與心力刻苦排練。這種跨國界、跨世代的共演，看著臺灣孩子自信地與世界級舞者互動，無疑將是整場演出中最動人的一幕，也象徵著藝術種子在下一代心中萌芽。
2026 一月衛武營戲劇院 與家人共享冬日暖陽般的藝術時光
新的一年，邀請全家人一同走進劇場，在舞蹈與故事交織的溫暖氛圍中，找回童心與感動。ODC 首先將於1 月 3 日至 4 日在臺北帶來《跨界舞蹈藝術三部曲 ODC Sampler》，展現其多元且富實驗精神的當代舞蹈語彙；緊接著將於2026年1月9日（五）至11日（日）在衛武營戲劇院演出最受親子觀眾喜愛的《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》，節目票價自800 至 3600 元不等，相關資訊可至 TixFun 購票平台查詢。
演出資訊
《跨界舞蹈藝術三部曲 》
演出地點： 臺北市藝文推廣處城市舞台
演出場次：
2026/01/03 (六) 19:30
2026/01/04 (日) 14:30
購票連結： TixFun
《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》（The Velveteen Rabbit）
演出地點： 衛武營國家藝術文化中心 戲劇院
演出場次：
2026/01/09 (五) 19:30
2026/01/10 (六) 14:30、19:30
2026/01/11 (日) 14:30
購票連結： TixFun
優惠資訊：
雙人套票享 9 折優惠
團體票 10 張(含)以上享 85 折優惠
