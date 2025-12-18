我是廣告 請繼續往下閱讀

海基會董事長吳豊山，18日於董監事聯席會議宣布將在本月底卸任，並首度披露他在任內試圖破冰的內幕！吳豊山透露，他曾三階段嘗試重啟兩岸對話，主動遞出橄欖枝，提議與海協會長張志軍在不設前提、地點隨便的情況下會面，卻遭到對方以「九二共識沒必要再釐清」冷回。隨後更有傳話管道直言，若我方不認同九二共識，應提出所謂的新共識，即便多方努力嘗試，最終仍不得要領，無法達成對岸要求的政治條件。吳豊山揭露，海基會傳訊給海協會欲組團訪陸探視台商，對方至今已讀不回，自2016年以來，這類已讀不回的案件，累積超過一萬件。官方對話管道斷絕，吳豊山仍澄清外界對海基會工作停擺的誤解，強調去年處理超過30萬件民生交流事務，今年也突破21萬件，海基會仍是支撐兩岸交流最關鍵的白手套。對比兩岸實力，吳豊山拋出觀點，直指「大中國內部難題多，其實沒那麼大；小台灣綜合國力強，其實也不那麼小」。他也發出警告，兩岸若走向兵戎相向，絕非大砲打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果將使兩岸幾代人辛苦累積的血汗化為烏有，呼籲雙方應認知和睦才是最高貴的政治情操，而非執著於歷史的恩怨。吳豊山表示，因總統賴清德近日約見徵詢人事意見，他秉持下台背影要漂亮的初衷欣然讓賢，12月31日下台一鞠躬。卸任前留下的談話中重申，中華民國目前由2300多萬人「實質佔居、有效管治」是歷史事實，呼籲北京應翻過歷史舊帳、面對現實。他堅信只要雙方能讓上一代的恩怨回歸塵土，堅持兄弟分立、共存共榮，才是和平光明大道。