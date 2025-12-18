我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部今（18）日公布委託經濟部產發署辦理最低工資補貼方案，以今年營收相較2024減少達一定比率，依據最低工資聘僱人數定額補貼，聘僱對象包含本勞及移工，勞動部推估，此次將有7萬5000家企業，38萬移工、208萬本國勞工受惠。勞動部9月中旬召開最低工資審議會，會中拍板明年1月起，月薪從新台幣2萬8590元調高為2萬9500元、時薪從190元調高為196元，近247萬名勞工受惠。然而考量國內受到對等關稅影響大，當時勞動部有表示將針對受美國關稅影響的產業提供配套。勞動部勞發署副署長陳世昌說明，2026年最低工資補貼方案會參照以往新冠肺炎疫情期間曾辦理的基本工資補貼方案，補貼對象以受國際情勢影響的製造業廠商，且營運確實受影響者。這次經費由勞發署編列，由「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的特別預算來支應，原則上不超過20億元，至於補貼金額、時程等細節，後續待產發署公告。勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說，受到美國關稅影響聚焦在製造業，其中絕大部分是傳產跟中小企業，這些產業都進用很多移工，如果將移工排除在外恐會影響到這些企業，因此決定將移工納入補助範圍內。陳世昌補充，台灣有進用移工製造業約4.7萬家，屬於傳統產業的有4.6萬家，剩下的1000家左右是那些高科技，包括電子、電腦等；製造業當中，100人以下的公司就占了4.3萬家就占了92.5%。黃琦雅最後強調，最低工資補貼方案很重要的是要支持受國際情勢影響的傳產和中小企業，而它們也是聘用移工的主要群體，因此，如果勞動部將此方案排除移工，將會減少和削弱對這些傳產與中小企業，以及他們所屬勞工，被幫助的力道，「會把移工納入的原因，為的就是要補貼最辛苦的一群傳產和中小型企業，以及他們所僱用的勞工。」而和過去補貼服務業的不同的原因是，因為服務業和他的相關產業使用移工的比例很低，本次受影響的是製造業，製造業使用移工的比例卻很高。