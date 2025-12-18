我是廣告 請繼續往下閱讀

▲零售員工日當天，遠東百貨徐雪芳總經理偕高階主管錄製一段俏皮的影片，感謝全體同仁的付出。（圖／遠百提供）

▲板橋大遠百徐為興店長(右)攜手同仁於館內恐龍樂園歡度零售員工日。（圖／遠百提供）

由洲際百貨公司聯盟IGDS (Intercontinental Group of Department Stores)所倡議的零售員工日(RED, Retail Employee Day)，於2022年6月8日首次舉辦，目的是希望透過這個活動，表彰零售業從業人員的職人精神，與在大眾生活中所扮演的重要角色。2025年零售員工日RED訂在12月12日，遠東百貨身為IGDS在台灣唯一的會員公司，特別在這個專屬百貨人的日子裡，獻上對百貨從業人員的感謝與祝福。近年來，零售業已經成為最多就業人口的職業之一，根據「未來流通研究所」2025年所發布的「台灣『流通及生活服務業勞動力變化』關鍵數據解析」顯示，2024年批發零售業為雇用員工數TOP 2的業別，也是近五年(2020-2024)大專畢業生就業比例最多的行業。然而，新聞中常見有部分消費者與第一線零售業員工的衝突事件，顯見這個行業的專業與耐心的需求高過許多其他行業。有鑑於此，遠東百貨更希望藉由這個慶祝「零售員工日RED」的活動，讓百貨公司的從業同仁都收到企業對大家的感謝與珍惜。2025年12月12日零售員工日RED當天，包含徐雪芳總經理在內的遠百高階主管群，一起錄製了一段俏皮的影片，感謝全體同仁在工作崗位上的付出。全台遠百也在這一天，由店長帶領主管群，向員工、專櫃同仁奉茶，並送上「蘋」安健康的祝福心意，感謝大家一起走過百貨賣場上的專業挑戰，服務各種面向的消費者，當然也分享一起工作的歡樂和職業生涯的成就感，最重要的是讓同仁們知道，每位夥伴的身影和努力，都是遠百持續向前的力量；就像徐雪芳總經理在員工日的影片中所說的：「看到大家的笑容，是我最開心的事。」遠東百貨於2025年「全球企業永續獎」(GCSA)及「台灣企業永續獎」(TCSA)榮獲了包含：職場福祉、性別平等、創意溝通、創新成長……等十項大獎，。此外，遠百今年不僅再度入選「台灣百大永續典範企業」，更以連續十年榮獲「創新成長領袖獎」的紀錄，是百貨業唯一獲獎的企業。