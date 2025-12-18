我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「國城寳實」以8600坪完整街廓為基地，融合住宅、商業與綠意，以無國界的思維，攜手日本與台灣頂尖設計團隊，將世界級設計落地台南。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.18）

國城建設帶著「鳳山都更好」、「嘉義都更好」、「亞灣特貿三」等大型都市更新經驗，與高雄頂級高端建築「定潮」、「賦格」的規劃能力，首次進軍台南。今（18）日正式公開平實特區代表作「國城寳實」，該案以8600坪完整街廓為基地，融合住宅、商業與綠意，以國際級視野結合在地脈絡，以無國界的思維，攜手日本與台灣頂尖設計團隊，將世界級設計落地台南，打造一座象徵府城邁向國際建築新高度的城市地標。平實特區位居台南東區正核心，結合捷運藍線預定、轉運站樞紐、7公頃平實公園綠地、南紡商圈與榮總、成大醫療資源，更擁有復興國中、東光國小與成大等學區優勢，是台南最具文教與藝文氣息的核心區域，同時串聯南科、沙崙智慧綠能科學城兩大產業聚落，形成台南「經濟、生活、綠地、文化」兼容並進的生活藍圖。國城建設位於台南市東區平實特區公辦都更案「國城寳實」，基地面積8600坪，打造1,089戶的造鎮案，分三期銷售，今（18）日正式公開第一期，第一期戶數600戶，根據最新實登資料顯示，銷售率逾50％，每坪實登成交價介於52.78萬元到68.47萬元。國城建設集團洪平森創辦人表示：「國城寳實是我們逾40年品牌精神的延伸與再定義，象徵南台灣建築從在地出發、與國際接軌的實踐。」他也期盼讓世界看到台南的潛力，讓府城與國際對話，這不僅是一座建築，更是一座凝聚生活、文化與未來想像的城市地標。「國城寳實」的正式公開，象徵台南城市發展邁入國際的新篇章。國城建設延續一貫「以國際建築回應在地文化」的精神，邀請多位國際級建築與設計大師攜手共創—包括日本藍瓶咖啡空間美學人物芦沢啓治、2025大阪世博台灣玉山館建築師張瑪龍與陳玉霖、日本景觀大師橋內智也，以及燈光大師市川善幾。國城寳實以「人、自然、城市共生」為設計初衷，透過在地元素與國際語彙的對話，讓世界級設計在台南落地生根。該案不僅是單一建築，而是一個完整的生活系統，讓建築、公設與景觀相互串連，並規劃超越法規近兩倍的超高綠化，以及42.78%的低建蔽與開放空間，公共空間更納入台南首創的ADD全日餐廳，公設的傢俱移植高雄「定潮」的豪宅標準，由芦沢啓治設計師量身訂製，打造高端生活尺度。