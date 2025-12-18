我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆暖暖溪今（18）日上午水源橋下發現大量不明白色泡沫事件，台水公司獲報後於第一時間已立即指派人員趕赴現場，並啟動緊急應變機制。對於能否將取水口往上游移，減少污染可能性，經濟部長龔明鑫表示，往上游移會影響到取水，屆時枯水期會影響到水量，認為還是增強監控來避免影響。台水表示，今日上午基隆暖暖溪水源橋下發現大量不明白色泡沫事件，台水公司獲報後於第一時間已立即指派人員趕赴現場，並啟動緊急應變機制，現場取水口設有三道防護措施，同時配合環保局共同處置，請民眾安心。龔明鑫表示，當初選擇現在地點是考量到往上游取水集水面積變小，枯水期可能會面臨水量不足問題，因此比較好方法是加強監控，並說這次很快就發現，暫停取水，改用金山水庫。台水表示，目前八堵抽水站暫停取水，在原水停止抽取期間，新山水庫供水量充足，對民眾日常用水不致造成影響。台水強調，持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源，並深化跨機關合作，共同確保民眾飲水安全無虞。