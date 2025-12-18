我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外景節目《自由的旅行者》全新第二季，將於12月20日全台首播，主持人融融（圖左）與搭檔咪蕾（圖右）今（18 ）日合體宣傳。（圖／八大電視提供）

外景節目《自由的旅行者》全新第二季，將於12月20日全台首播，主持人融融與搭檔咪蕾今（18 ）日合體宣傳，因參與《中文怪物》爆紅的咪蕾，透露與台灣男友已交往5年時間，日前帶著男友家人到韓國與媽媽見面，透露兩人考慮明年結婚，有望成為「台灣媳婦」。節目中融融與咪蕾從韓國釜山出發，一路開車自駕往北，最後抵達首爾，來台發展多年的咪蕾，透露擇偶標準是「早上會不會煮早餐」，笑說韓式、台式的都可以。而咪蕾與台灣男友穩定交往5年，近期小倆口開始同居，被問到是否有結婚打算？她笑說自己1996年出生，本來想28歲結婚、早點生小孩，當個年輕又漂亮的媽媽，但現在已經30歲了，所以也開始計畫。咪蕾透露拍完節目後，有帶男友的家人回韓國見媽媽，她坦言台韓文化差異很大，在韓國見家長會比較嚴肅，比較自己的兒女是否優秀，但台灣都很歡樂，大家一起吃飯、喝酒，男友的家人還一直說「撒浪嘿」（韓語：我愛你）。至於媽媽是否對「準女婿」感到滿意？咪蕾表示媽媽沒有特別表現出來。咪蕾坦言媽媽想要她跟韓國男生結婚，但大學時她就說要跟黑人結婚，因此現在只要是亞洲人都ok。融融這次與咪蕾搭檔合作，剛新婚的融融被問到老婆是否會不放心？他笑說：「她不是我的理想型，完全不一樣。」咪蕾則補充，融融喜歡健康型的女生，像是Twice的志效，兩人相處起來就像兄妹。而咪蕾參加完中文怪物後爆紅，透露Threads上有人說她像aespa的Giselle，讓咪蕾聽了很開心，現在業配是否變多？她則笑說：「我不知道，因為我有經營YT跟IG，我覺得差不多。」