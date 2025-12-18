我是廣告 請繼續往下閱讀

台中梨山茶農在法國參賽奪獎，現場卻有中國籍人士高聲抗議，強調「台灣是中國的一省、是中國的一部分」，引發國際關注！資深媒體人黃暐瀚臉書直言，中國對台灣並非出於「愛」，而是一種赤裸裸的佔有慾。黃暐瀚透露，日前與前立委沈富雄談及「兩岸12條」時，對方提出「中國愛台灣，此愛無絕期」的說法，但他當場就表達反對。他認為若是真正的愛，理應以對方的福祉為優先，多年來的實際作為，卻看不到這樣的關懷。他回憶2004年WHA世界衛生大會期間，中國副總理吳儀率團出席，並反對台灣參與，當時中國外交官沙祖康拋下一句「誰理你們」，這句話深深烙印在許多台灣人心中，也讓他第一次清楚意識到，原來台灣人的生死對岸不在乎。此次茶葉得獎卻遭抗議，黃暐瀚質疑，若將台灣視為自己的一部分，當台灣在國際上表現亮眼、受到肯定，理應感到驕傲與高興，而不是憤怒與否定。他以父子關係比喻，哪有父親看到孩子在畢業典禮上領獎，卻在台下大聲抗議「他是我養的、只是我的一部分」，甚至動怒？沒有任何關心孩子的父母，會在孩子得獎時感到不悅。黃暐瀚指出，類似情況不是第一次，無論是台灣爭取醫療資訊與國際交流時遭冷漠對待，或者奧運賽場上李洋、王齊麟出賽時，有人不為選手加油，反而只盯著台灣的加油標語伺機搶奪，這些行為都稱不上關心，更談不上愛，國際舞台與軍事層面持續對台灣施壓、打壓生存空間，習近平所謂的「心靈契合」只是一句空話，中國這不是愛台灣，中國只是想要佔台灣。