今天你又Emo了嗎？每年的12月19日就是「國際Emo日」（National Emo Day），近年來在網路上廣泛使用的「Emo」，其實源自英文 emotional 的縮寫，代表情緒低落、心情不佳等狀態。不過，這個現象最早可追溯至1985年的一個搖滾樂流派，還曾在台灣無名小站掀起風潮，直到近年Emo文化再度被網路族群發揚光大。《NOWNEWS今日新聞》整理出「國際Emo日」的流行起源與慶祝方式，帶您一次看懂Emo真正的涵義！
12/19國際Emo日來襲！真實起源曝光：其實早就用很久了
「最近好Emo哦！」你是否曾聽過身邊年輕人這樣抱怨過呢？其實「Emo」這個用詞，是由英文「emotional」縮寫而成，代表憂鬱、焦慮、煩躁等情緒狀態。最早在1980年代中期，被用來形容「Emotional Hardcore」（情緒硬核）這類搖滾龐克風格的流行音樂。
這類音樂作品常充滿個人內心的崩潰、失落與自省，樂團成員也經常以長瀏海遮住眼睛、畫上黑色眼線，將內心的憂鬱情緒視覺化呈現。而Emo文化在1985年之後開始在歐美盛行，2000年代達到鼎盛期，當時有許多年輕人都會效仿情緒搖滾樂團的成員，用瀏海蓋住眼睛，而台灣在2010年左右也曾流行一段時間，當時台、日、韓的男星，都流行留著Emo樂團的髮型，因此無名小站上也出現一堆「看不見未來」的男網帥，厚重瀏海遮住眼睛，其實就是Emo文化的顯現，可以視為第一次爆紅。
在歐美網路社群中，「Emo」也常被用來形容自己情緒低落的狀態，所以在美國，每年12月19日就成為「國際Emo日」，到了2021年前後又從英語圈紅到華語世界，小紅書、IG等社群平台上，開始有越來越多人用「Emo」來形容自身心情，可以視為第二次爆紅。
如何慶祝國際Emo日？其實不是真的要讓你低落
至於該如何慶祝「國際Emo日」（National Emo Day）呢？其實這一天並不是真的要你沉浸在低落情緒之中，反而更著重於「情感的釋放」。
不妨特別空出一小段時間，靜下心來聆聽你喜歡的搖滾樂團，或觀賞一部能引發共鳴的電影，透過情緒抒發，暫時放下生活中的煩惱，讓心情獲得舒緩。
資料來源：holidaycalendar、standard
