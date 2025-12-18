我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司獲大型企業製造業組友善家庭職場獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司獲大型企業製造業組友善家庭職場獎之殊榮，於日前，在台北市士林區萬麗酒店所舉辦的2025友善家庭職場獎頒獎典禮，由人力資源處處長李振維代表公司接受副總統蕭美琴頒獎表揚，顯示中鋼公司長期致力員工照護與建立家庭友善制度，深獲評審委員讚賞及肯定。中鋼公司人力資源處處長李振維表示，中鋼公司長期投入企業資源，不僅建立完善的公司制度及人性化關懷措施，為員工提供穩固的職場後盾，也協助員工職場與家庭生活之間建立正向連結，營造出充滿溫暖與信任的工作環境，此次從169家報名企業中脫穎而出，首度獲選親子天下2025大型企業製造業組友善家庭職場獎之殊榮。李振維說，中鋼公司此次是以幸福力與支持力，打造企業暖實力而獲獎，讓支持員工家庭及實踐人才永續的企業被看見，中鋼公司在員工友善制度方面，建立彈性上下班制度，讓常日班同仁在職場及家庭生活的作息安排獲得最大彈性，另外，也提供員工優於勞動基準法規定的假別，涵蓋家庭照顧、育兒支持與生活彈性等多元需求，讓員工安心陪伴家人、迎接新生命、充電學習或照顧自身健康。至於在福利措施方面，中鋼提供全職員工每年彈性福利金、四節代金、生日禮金、結婚補助、新生兒祝賀禮金、子女教育獎助學金、員工持股信託獎勵金等，另外，除了已設置幼兒園外，明(115)年將設置托嬰中心，以形成完整的幼兒照護鏈，減輕年輕同仁負擔。李振維指出，在員工關懷措施方面，中鋼於廠內設置診療所，聘請專業醫療團隊提供員工初級診療、慢性病防治與基礎醫療服務，協助員工做好健康管理，另外，中鋼自2014年也開辦心理諮商駐廠服務，將心理諮詢轉介課程納入初任主管訓練課程，強化員工身心健康管理。在員工家庭生活正向連結方面，中鋼鼓勵員工參與各式社團，每年平均舉辦600場次社團活動，為員工生活注入活力，另外，中鋼除了每年舉辦廠慶活動，邀請員眷同樂，也訂定員工「敦親辦法」，定期舉辦自強活動及親子家庭日，增進同仁家庭之間的情感交流，活絡職場氛圍。李振維並指出，中鋼相信「人才為企業之本」，不僅致力打造安全、健康，且能讓員工發揮長才的工作環境，更致力推動友善職場文化，讓員工感受到被支持、可依靠、能放心，並將持續精進公司制度、落實關懷措施及推動員工職場家庭之正向連結，期望塑造出充滿「幸福力」及「支持力」的職場環境，為中鋼永續發展打造出堅強的「暖實力」。