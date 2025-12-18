我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰因不副署財劃法遭在野黨撻伐，綠營順勢拋出「倒閣」議題，被藍白反擊乾脆改內閣制！民進黨立委沈伯洋在臉書發文，直言台灣並不適合內閣制，還模擬若依目前國會結構運作，可能出現的「藍白內閣名單」，一字排開引發網友熱議。沈伯洋指出，討論內閣制前必須先釐清制度本質，台灣不是兩院制，而內閣制最大特點在於行政與立法的「權力融合」，也就是贏得國會多數的立委，將直接出任行政部門部會首長。他強調，若以現況來看，行政院長恐將由國民黨立院黨團總召傅崐萁出任，其餘重要部會首長也將由藍白立委接掌。沈伯洋列出一份模擬名單，包括國防部長馬文君、法務部長黃國昌、陸委會主委翁曉玲、交通部長徐巧芯、勞動部長葉元之、文化部長陳玉珍、內政部長羅智強、農業部長麥玉珍、財政部長羅明才、外交部長廖先翔、運動部長邱鎮軍、國安局長高金素梅，以及海委會主委王鴻薇，並強調，「我已經盡量搭配他們的專長了。」名單一出引發討論，不少網友留言調侃「這什麼夢幻組合」、「明星隊陣容直接上場」、「比美國夢幻隊還猛」、「看到名單真的哭出來」，也有人反問「那鄭麗文要擺哪裡？」。沈伯洋分析，台灣社會向來偏好權力制衡，但地方選舉往往不以專業當主要考量，再加上並非兩院制、政黨結構趨於兩極化，且長期面臨嚴峻的境外威脅，在這樣的條件下，貿然走向內閣制，怎麼看都不適合當前的台灣。