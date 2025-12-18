我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣國際造船公司積極推動造船製程智慧化，以邁向智慧船廠。(資料照／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏與達明機器人董事長何世池到現場瞭解作業情形。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏與達明機器人董事長何世池到現場瞭解作業情形。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司攜手達明機器人公司於今(18)日，在台船公司會議室，進行高階會議，雙方針對關鍵技術，深入討論，共同推動協作手臂自動化，以加速造船產業人工智慧(AI)製造，期能奠定先進銲接製程重要里程碑，並透過自動化製程、協作手臂技術及無人船系統之研發與量產布局，以強化國內造船與無人載具產業鏈能量，為國家安全與產業升級奠定穩固基礎。廣達集團旗下達明機器人公司董事長何世池，率營運長黃識忠等人，到台灣國際造船公司進行高階會議，受到台船公司董事長陳政宏率員熱烈歡迎。台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，台船公司推動造船製程智慧化，乃攜手達明機器人公司導入協作手臂自動化銲接技術，逐步應用於船舶建造流程，象徵造船產業在生產自動化與智慧製造上的重要突破，也是台船公司邁向智慧船廠的重要一步。由成功大學系統及船舶機電工程學系借調，擔任台灣國際造船公司董事長的陳政宏，憑藉其學術背景與跨域整合能力，倡議台船公司全面推動技術創新與高附加價值產品研發，並結合國內外專業技術夥伴之經驗，共同強化製程穩定度與品質表現，期以技術創新，來引領新潮流。陳政宏在接任台灣國際造船公司董事長後，持續深化自動化、機電系統整合與人工智慧(AI)在船廠的應用，並積極布局無人載具領域，在自主研發無人船「奮進魔鬼魚號」的基礎上，展現台船公司於智慧製造與系統整合方面的研發實力。陳政宏說，目前台船公司已為「奮進魔鬼魚號」無人船設置專屬產線，並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每7至10天生產1艘，年產約40艘，此外，因應未來市場與政府大型採購需求，台船公司亦同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，未來年產能可望擴充至500艘，進一步強化台船公司在高科技船舶與無人系統領域的整體競爭優勢。陳政宏指出，台船公司在造船製程方面，已規劃設立自動化示範產線，導入達明機器人公司協作手臂應用於船舶銲接構件生產，透過類似流水線的自動化銲接作業，以有效提升生產效率，預計於明(115)年進入試量產(Pilot Run)階段，再逐步擴大產線，全面提升產能與品質穩定度。陳政宏並指出，由於船舶產線有許多特殊之處，台船公司將持續與合作夥伴深化技術合作，發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間之銲接需求，突破傳統施工限制，以提升作業彈性與安全性，為船舶設計與製造開創更多創新應用，持續引領國內造船產業邁向智慧製造新階段，未來將配合政府推動國防自主與海事科技政策，持續深化智慧製造與關鍵技術自主，並推動造船產線優化與再造，提升產能彈性與製造效率，且因應少子化缺工等趨勢。