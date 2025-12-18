75歲港星陳百祥演過《唐伯虎點秋香》、《最佳損友》等經典香港喜劇，為人也相當樂觀。近日他受訪時就坦言，自己願意接受安樂死，他說自己已沒有父母，結婚46年也沒生下子女，沒有什麼好牽掛的，「只要我哪天不高興，我就安樂死囉」。而他10年前就曾表示，自己已安排好後事，靈堂會找來樂隊同樂，但不放遺照，只當作是好友齊聚就好，對於生死議題看得很開。
75歲陳百祥願意接受安樂死：生命掌握在手中
陳百祥近日在短影音中提到自己對生死的看法，他認為生老病死是每個人都無法自己控制的事情，因此他並不恐懼死亡，反倒因為他沒有父母、子女，所以可以很坦然地接受生死。陳百祥更開玩笑說，「所以我常講，安樂死就是你的生命都在你手裡掌握，只要我哪天不高興，那我就去安樂死囉」。
不過陳百祥也笑說自己死不了，「我怎麼死得了呢？整天都贏球賽又贏啥…什麼都贏，怎麼死啊？老是輸（的人）才輸死啊！」另外，陳百祥也開導大家接受好友或至親的離世，「有朋友走了，你就當他移民囉。當有一個人移民去了巴西，你要30多小時的旅程才能見到他，那你20年都不會去找他啦，對吧？」
陳百祥結婚46年無子女 最怕比老婆先走
而陳百祥的老婆是69歲的香港資深女演員黃杏秀，夫妻倆結婚46年，並無生育，陳百祥被問到會不會遺憾？他沒太多的情緒，僅淡然地說：「她不想生，我就不生」。由此可以看出陳百祥對老婆的深情，他也直言如果自己真的死掉，「最擔心的就是她一個人怎麼過。」害怕走得比黃杏秀早，會讓老婆孤單。
陳百祥早安排好後事 不放遺照、找樂隊狂歡
另外，由於沒有子女的關係，陳百祥10年前就說過自己已經安排好身後事，想找一個樂隊到現場狂歡。如今陳百祥又重提這個想法，他提前設想好靈堂的一切，不打算放遺照，也不會放佛經，只希望來參加的親朋好友們能輕鬆一點，「像來參加一個老朋友的聚會。反正我演了一輩子喜劇，走的時候也別讓大家哭哭啼啼。」
香港喜劇界巨星！陳百祥代表作都超經典
陳百祥1978年出道，曾是溫拿樂隊前身The Loosers樂隊的成員，後來放棄玩音樂轉當演員，造就許多港產片的經典角色，代表作包含《精裝追女仔》、《最佳損友》，還有跟周星馳合作的《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》、《武狀元蘇乞兒》等等。
資料來源：微博＠社會椒點、微博＠小鯉微觀
