時間 對戰組合 08:00 AM 亞特蘭大老鷹 vs. 夏洛特黃蜂 08:00 AM 紐約尼克 vs. 印第安納溜馬 08:30 AM 邁阿密熱火 vs. 布魯克林籃網 09:00 AM 洛杉磯快艇 vs. 奧克拉荷馬雷霆 09:00 AM 華盛頓巫師 vs. 聖安東尼奧馬刺 09:00 AM 多倫多暴龍 vs. 密爾瓦基公鹿 09:00 AM 休士頓火箭 vs. 紐奧良鵜鶘 09:30 AM 底特律活塞 vs. 達拉斯獨行俠 10:00 AM 奧蘭多魔術 vs. 丹佛金塊 10:00 AM 金州勇士 vs. 鳳凰城太陽 10:00 AM 洛杉磯湖人 vs. 猶他爵士 11:00 AM 沙加緬度國王 vs. 波特蘭拓荒者

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽繼續於台灣時間12月19日進行，該日僅有12場比賽，重點賽事將由金州勇士出戰鳳凰城太陽。勇士在柯瑞火力全開下尋求止敗反彈，太陽則靠布克坐鎮主場誓言雪恥，這場西區強權正面交鋒，勢必成為當日最受矚目的比賽之一。《今日新聞NOWnews》整理出本場比賽的觀戰重點與轉播資訊。時間：台灣時間早上10點地點：鳳凰城太陽主場金州勇士即將作客鳳凰城太陽，展開本季雙方第二次交手。儘管上一戰在波特蘭吞下136：131的敗仗，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）狂轟48分的火燙表現，仍展現出頂級射手的狀態與領袖價值。本季勇士在西區戰績為10勝9敗，面對勝率超過五成的球隊則為7勝9敗，穩定度仍有提升空間。團隊最大武器依舊是外線火力，場均命中16.2顆三分球，高居聯盟前段班，也比太陽平均讓對手投進的三分球數多出3.5顆，這將成為勇士此役的重要勝負關鍵。雙方本季首次交鋒發生在11月6日，勇士在主場以118：107擊退太陽，柯瑞當時攻下28分，帶領球隊拿下勝利。此次再度碰頭，勇士希望在延續外線火力的同時，改善關鍵時刻的防守與穩定性，力拚客場帶走勝利。鳳凰城太陽將在主場迎戰金州勇士，力圖在本季第二次對決中完成復仇。太陽目前在西區對戰成績為13勝11敗，整體戰績仍具競爭力，團隊場均可攻下114.8分，排名西區前段，投籃命中率46.5%，展現穩定的進攻效率。雖然太陽在上一戰不敵勇士，但太陽球星布克（Devin Booker）仍繳出38分的亮眼表現，顯示其面對高強度防守仍具強大得分爆發力。此役回到主場，太陽將寄望布克持續扮演進攻核心，並在防守端限制勇士外線火力。值得注意的是，太陽本季防守端平均讓對手投籃命中率為46.2%，略低於自身的進攻命中率，如何有效封鎖柯瑞與勇士射手群，將是勝負關鍵。面對季後賽席位競爭激烈的西區，太陽勢必全力捍衛主場，爭取關鍵一勝。勇士則由巴特勒（Jimmy Butler III）穩定輸出，場均貢獻19.1分、5.9籃板、5次助攻與1.6次抄截，在攻防兩端都是不可或缺的關鍵人物；此外，當家射手柯瑞（Stephen Curry）近10場比賽場均命中12記三分球，外線手感持續爆棚，也讓勇士的進攻火力始終保持高度威脅。太陽方面，布克（Devin Booker）本季場均繳出25.1分、4.4籃板與6.7助攻，持續扮演球隊進攻發動機；而威廉斯（Mark Williams）近10場比賽狀態火燙，場均攻下20.0分、6.0籃板，投籃命中率高達驚人的90%，成為太陽禁區最穩定的火力來源。：Al Horford（每日觀察／背部不適）、Pat Spencer（缺陣／個人因素）：Isaiah Livers（每日觀察／臀部傷勢）、Jalen Green（缺陣／腿後肌拉傷）📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。