▲江志豐的發文引來粉絲、星友憂心。（圖／江志豐臉書）

57歲台語歌手江志豐今（18）日下午突然發文「躺了幾十小時，閻王拒收」，連姊姊龍千玉都傳出火速前往胞弟家中探視，由於他曾經確診食道癌，讓外界關心其狀況，江志豐本人則解釋自己不小心食物中毒，一度失去意識送醫，經過治療現在已經沒有大礙。江志豐2天前（16日）才現身記者會幫姊姊龍千玉的演唱會造勢，怎料，今天驚傳昏迷被緊急送醫，據《三立新聞網》報導，江志豐澄清，昨天吃壞東西掛急診，醫生判定為食物中毒，他洗胃後已經返家休息，狀況穩定，跟癌症沒有關係。今年初，江志豐受訪透露，3年前因為胃食道逆流，胃痛難耐，就醫做健檢，順便檢查壞了5、6年的聲帶，沒想到，隔天報告出來，確診罹患食道癌零期，所幸當時透過藥物控制、及時治療，病情漸趨穩定。江志豐全家都是音樂人，二姊龍千玉為「台語情歌天后」，四姊江志美也是國台語雙聲帶歌手，而江志豐出道32年，唱紅〈香水〉、〈七天〉、〈愛你的理由〉、〈一杯咖啡〉等金曲，他也是唱片製作人和詞曲創作者，葉啟田、羅時豐、蔡小虎等人都曾經與其合作。