▲江和樹與李男父母在草屯療養院外溝通。（圖／翻攝江和樹臉書，2025.12.18）

一名李姓男子今天跑到台中市議員江和樹服務處前，先是長按機車喇叭，接著闖進屋內自稱竹聯幫份子，還對江和樹嗆聲，要讓他選不上，警方查出他是列管的身心障礙人士，男子父母趕到警所求情，江和樹仍堅持提告。事後有民眾不解，江和樹才透露李父前幾天到服務處求助，這次衝突剛好遂了老人家的期望，讓兒子能被強制就醫。34歲的李姓男子，今（18）日中午到江和樹大里區的服務處「踢館」，他先是在門口長鳴喇叭數分鐘，吵得街坊不得安寧，接著入內指名要江和樹出來，並說有人穿著江和樹服務處背心，去為難開眼鏡行的朋友，自己是竹聯幫眾，上門為朋友討公道。男子語無倫次，先自稱國民黨員，一會又說是小草，還要支持民進黨的何欣純，讓江和樹這個流氓選不上立委，他越講越激動，再度長按喇叭想引起注意。服務處打電話報警，警方到場後發現李男是列管的老面孔，要求他跟著警察回警所做筆錄，李男戴上安全帽後，卻自顧自騎車離開。江和樹打電話向眼鏡行求證，眼鏡行老闆透露李男患有思覺失調，前幾天李父曾到服務處尋求法律諮詢，可能因此挑動李男情緒。江和樹轉往派出所，表示要對李男提告，李男在父母陪同下也到了派出所，老夫妻為兒子不當行為頻頻道歉，經衛生所評估後，下午李男被載上救護車強制送醫，上車時兩隻手還忙著打手機遊戲。由於衝突過程中江和樹開網路直播，有網友不解，既已知道李男是身心障礙者，為何還堅持提告？江和樹晚間在臉書透露，年逾70的李父因兒子生病失控，不斷收拾殘局身心俱疲，日前來服務處諮詢，就是請教如何能讓兒子強制就醫？因此他決定先提告、走刑事管道讓李男進療養院，若李男願意接受治療，不再讓年邁雙親擔心，他會撤告。