▲ 高雄三民區18日發生暴衝車禍，77歲婦人停車時疑因緊張誤踩油門，衝入逆向撞上機車母子，補習班女老師送醫不治，兒子受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

高雄市三民區今（18）日上午發生一起死亡車禍。77歲潘姓婦人駕車疑似失控暴衝，撞上騎乘機車、雙載上學的母子，造成在補習班任教的丁姓女子傷重不治，其兒子受傷送醫治療。警方指出，事故發生於上午9時44分，潘婦當時從屏東潮州北上，開車載友人前往三鳳中街採買。監視器畫面顯示，潘婦原本在路邊停車，疑似倒車未果後車輛突然逆向加速，先撞上對向車道的機車母子，再推撞路旁轎車，母子一度被夾在車輛之間。警方表示，潘婦酒測值為0，初步研判肇因為未依規定駛入來車道，詳細事故原因及責任歸屬，仍待後續鑑定。潘婦供稱，當時準備路邊停車，因後方有貨車準備卸貨而一時緊張，誤踩油門釀禍，強調並非故意。據了解，死者丁姓女子在補習班任教，事發當天騎機車載著兒子前往學校途中遭遇事故。丁女送醫後不治，兒子意識清楚、身體多處受傷仍在治療中。檢方下午進行相驗，死者家屬到場配合，神情哀痛。