▲警方查出鍾文智報到簽名異常，調閱監視器發現信義分局福德街派出所3名主管涉嫌代簽，疑讓鍾免到所報到爭取逃亡時間。涉案警員恐涉及偽造文書及貪瀆，是否有不法對價仍待釐清。（圖／翻攝畫面）

連一鮑魚前董事長鍾文智因違反《證券交易法》，於3月12日遭最高法院判刑30年5月定讞。不料因高等法院未延長科技監控措施，北檢啟動防逃機制後，鍾文智仍於隔日未依規定前往信義警分局福德派出所報到，隨即棄保潛逃海外，至今下落不明。信義警分局督察組追查發現，鍾文智過去報到簽名筆跡多有異常，檢警進一步懷疑，鍾文智逃亡前夕，疑透過葉姓帳房與相關警員接觸，檢方研判，相關人員可能涉嫌代簽報到，讓鍾文智無須親自到所，進而爭取時間安排逃亡行程。涉案警員除可能涉及偽造文書罪，亦不排除涉及貪瀆等罪嫌，是否存在不法對價關係，仍待釐清。台北地檢署今（18）日約談包含3名涉案副所長在內的相關人員，並傳喚信義分局共19名官警到案說明，其餘人員均以證人或關係人身分應訊，藉此釐清鍾文智報到代簽的實際情形，以及相關人員是否涉及不法行為。對此，信義警分局督察組表示，將依未來偵審結果，研議是否追究福德派出所相關人員的考監責任。信義警方也強調，將持續強化警紀與風紀管理，主動查察不法，秉持不庇縱、不掩飾原則，展現整頓警紀、維護警譽的決心。