副總統蕭美琴11月在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講，陳姓男子卻涉嫌發布不實訊息稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」被送辦，台北地院昨（18）日裁定不罰。外交部對此表示，無法接受未予處罰結果，將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。外交部發布新聞稿表示，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，但對於此案最終未予處罰結果無法接受，針對此案，外交部將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法。期盼未來相關案件法院審酌案情時，針對當前國家實際面臨的挑戰、國際局勢、資訊戰風險及國家安全環境等整體脈絡加以衡量，共同守護民主社會的制度運作與國家安全。外交部表示，司法機關裁定明確指出該特定人士於網路散布關於相關說法並非事實，屬於虛假訊息；判決也指出，被移送人明知相關資訊不實，仍故意向公眾散播。上述認定已清楚說明，此案相關內容缺乏任何事實基礎，屬惡意錯假訊息，並非基於合理查證或公共利益所為的意見表達。外交部指出，當前國際情勢嚴峻，台灣長期面臨境外敵對勢力運用錯假資訊進行輿論操弄，對國家安全及社會秩序已造成嚴重影響。涉案當事人的錯假言論實涉及外交政策、對外關係及國家領導人活動，已被境外敵對勢力利用，進而操作輿論、擾亂社會大眾認知。這類訊息的危害，已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益、國家安全與民主制度運作的問題。外交部強調，先前依法報案，目的即在防止明顯不實且具高度誤導性的訊息持續擴散。錯誤資訊不僅無助於公共議題的理性討論，反而會扭曲事實、破壞民主社會賴以運作的資訊基礎。外交部重申，錯假訊息本質上不屬於言論自由所欲保障的範疇，民主法治國家也普遍認為，即使是政治性言論，其言論自由的行使仍應以事實為基礎，並不得損害公共利益與社會安全。