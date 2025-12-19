我是廣告 請繼續往下閱讀

泰柬邊境局勢持續升溫，近日傳出泰國軍方出動戰機，對柬埔寨境內多處賭場發動空襲，引發國際社會高度關注。對此，泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）17日晚間首度公開回應，強調柬埔寨境內的賭場本不在泰國司法管轄範圍，但若相關場所成為詐騙活動的掩護據點，泰方有必要介入處理。阿努廷當晚出席「全球打擊網路犯罪夥伴關係」國際會議晚宴時表示，詐騙問題已成為跨國安全威脅，值得各國嚴肅面對。他指出，這次會議雖未見柬埔寨派員參與，但包括中國、緬甸與盧安達等國都高度重視網路犯罪與詐騙議題，顯示國際社會對此已有共識。針對外界質疑泰國是否刻意鎖定柬埔寨邊境賭場為軍事目標，阿努廷澄清，泰方並未將賭場本身列為轟炸對象，但若有明確情資顯示這些場所被用來包庇或掩護詐騙行動，就不能置身事外，必須採取必要行動，以保障區域安全。阿努廷回顧，今年10月泰國與柬埔寨曾在吉隆坡簽署聯合聲明，雙方同意自邊境地區撤離部隊與武器，並展開人道除雷作業，同時加強合作打擊跨境詐騙與犯罪活動。他強調，該協議顯示雙方原本已有共識，希望透過合作而非對抗，降低邊境緊張。此外，阿努廷也提到，中國近期對泰國協助引渡多名重大刑案嫌犯表達感謝，認為這正是國際司法互助的具體成果。他強調，面對跨國詐騙與犯罪網絡，各國必須共享資訊、協同行動，否則單一國家的努力難以奏效。