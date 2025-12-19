我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞發生一起驚險事件。一對夫妻清晨外出買早餐時，將年幼女兒獨自留在車內，不料遭歹徒趁機駕車逃逸，女童連同轎車一併被劫走，所幸警方迅速行動，最終在約3小時後平安尋回孩子。根據《星洲日報》報導，大馬雪蘭莪州八打靈再也警方指出，警方於17日早上7點24分接獲投報，一輛停放在甘榜路上的轎車遭人開走，而車內當時還有一名5歲女童。警方說明，事發時這對夫婦將車輛停在路邊後，下車前往附近購買早餐，期間未將女童帶離車內，也未留人看顧。不料歹徒發現機會，直接上車將轎車駕走。夫妻返回後發現車輛與女兒同時失蹤，當場驚慌失措，立即向警方報案。警方接獲通報後，立刻啟動搜尋行動，調派警力追查失竊車輛行蹤。約3小時後，警方在雙威鎮孟達里閣公寓一帶發現該輛失竊轎車，並成功尋回女童。警方表示，女童並未受傷，目前已安全回到父母身邊，案件仍在進一步調查中，以追查涉案歹徒。警方也再次呼籲家長，切勿將年幼孩童獨自留在無人看管的地方，尤其是在未熄火或可輕易被啟動的車輛內，以免釀成無法挽回的憾事。