連日豪雨持續侵襲，馬來西亞多地爆發新一波水災，受災範圍涵蓋彭亨、登嘉樓、吉蘭丹、雪蘭莪、柔佛，以及砂拉越州，災民人數突破1萬人，並在彭亨州首府關丹傳出死亡案例。馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）18日在臉書發文表示，聯邦政府已透過國家天災管理機構統籌各部會與州政府，即刻啟動救災與減災行動。相關措施包括由通訊及多媒體委員會發送緊急簡訊示警、福利局調度與分發救援物資，以及水利灌溉局啟動緊急抽水設備，以控制水位、降低災情擴大風險。根據大馬福利局統計，這波年底水災的災民人數，從12月16日的千餘人，短短2天內暴增至17日晚間接近1萬4000人。其中，約1萬3000人集中在彭亨州，主要分布於關丹、馬蘭、北根與雲冰4個縣市。關丹災情最為嚴重，近萬名居民已被疏散至臨時收容中心。大馬媒體報導，救援人員於17日在關丹一處遭洪水淹沒的住家內發現一具遺體，成為本波水災首名罹難者。當局指出，死因仍待進一步調查釐清。相較之下，其他受災州屬情況較為輕微。登嘉樓州約有700人受災，柔佛州約400人，吉蘭丹州約150人；雪蘭莪州與砂拉越州的災民人數則各自不到50人。大馬氣象單位提醒，部分地區仍可能出現間歇性強降雨，大馬政府呼籲民眾密切留意官方發布的最新警示資訊，並在必要時及早撤離，以策安全。