資深藝人李亞萍近日公開表示，自己已出現失智症初期症狀，並正接受治療，引發外界關注。醫師評估，與她長年憂鬱、自閉及躁鬱等心理狀況累積有關。對此，營養師高敏敏提醒，失智症早已年輕化，及早預防相當關鍵，飲食更是重要一環。她整理出10種健腦食物與5大傷腦食物，並分享「麥得飲食」觀念，建議多攝取天然原型食物、避開高油高糖加工品。透過長期調整生活與飲食習慣，有助延緩腦部退化、降低失智風險。
李亞萍確診失智症！因長期憂鬱症影響、記憶力明顯退化
資深藝人李亞萍近日與媳婦柔柔一同登上節目，首度坦言自己被診斷出有失智症初期傾向，目前已配合醫囑接受治療。相關消息也由兒子余祥銓證實。李亞萍透露，醫師評估她的狀況與多年來受憂鬱、自閉及躁鬱症影響有關，記憶力明顯退化，甚至時常忘記剛談過話的對象，讓外界相當關心她的健康狀況。
「年輕型失智症」退化速度更快！高敏敏示警：現代人腦部老化速度加快
事實上，失智症若能在早期發現並介入治療，有助於延緩惡化速度。營養師高敏敏指出，現代人腦部老化速度加快，失智症不再只是高齡族群的問題，尤其65歲前就發病的「年輕型失智症」，退化速度往往更快，症狀變化也更明顯，日常預防顯得格外重要。
高敏敏說明，失智症類型相當多元，最常見的是退化性失智症，包括阿茲海默症、路易氏體失智症與額顳葉型失智症，此外，中風、腦血管疾病、營養不良、腦部創傷、新陳代謝異常及中樞神經感染等，也都可能成為誘因，其中部分類型若及時處理，仍有改善空間。
10種「健腦食物」一次看！有助護大腦、降低阿茲海默症風險
🟡深綠色蔬菜：像菠菜、花椰菜，每天來一份。
🟡各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，越繽紛越好。
🟡堅果類：每天吃一湯匙，核桃、杏仁都很讚。
🟡 莓果類：首選藍莓，一週至少2次。
🟡豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類，一週吃3次以上。
🟡全穀類：每天至少3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包。
🟡雞肉：白肉比紅肉好，一週吃個2次以上。
🟡魚類：深海魚一週吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質。
🟡橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用。
🟡紅酒（少量）：每日可喝30至40cc，最多150cc（不喝酒的人不用勉強）。
5大傷腦食物記得要避開！遠離健忘、失智風險
📌奶油、人造奶油：盡量少於1茶匙，能用橄欖油就換掉。
📌加工起司：市面上8成以上都是高鈉、高脂、高熱量，一週頂多吃一次就好。
📌紅肉、加工肉品：像火腿、培根、牛排，盡量限制一週2份內。
📌油炸、速食：像炸雞、薯條、漢堡等，一週不要超過一次。
📌糕點甜食：冰淇淋、蛋糕、糖果、餅乾等零食，建議一週不要超過4次。
在飲食方面，高敏敏大力推廣「麥得飲食」，結合地中海飲食與得舒飲食的概念，核心重點在於多吃天然、少加工。她指出，深綠色蔬菜、各色蔬菜、堅果、莓果、豆製品、全穀類、白肉、深海魚與橄欖油，都是有助於維持腦部健康的「健腦食物」，長期攝取可幫助延緩認知退化、降低阿茲海默症風險。
相對地，奶油與人造奶油、加工起司、紅肉與加工肉品、油炸速食，以及高糖甜點，都屬於「傷腦飲食」，攝取頻率愈高，對腦部與心血管的負擔也愈大，建議盡量節制。高敏敏強調，預防失智不能等到年紀大才開始，而是要從現在做起，透過飲食與生活習慣一點一滴累積，才能成為保護大腦最穩固的後盾。
資料來源：營養師高敏敏
我是廣告 請繼續往下閱讀
資深藝人李亞萍近日與媳婦柔柔一同登上節目，首度坦言自己被診斷出有失智症初期傾向，目前已配合醫囑接受治療。相關消息也由兒子余祥銓證實。李亞萍透露，醫師評估她的狀況與多年來受憂鬱、自閉及躁鬱症影響有關，記憶力明顯退化，甚至時常忘記剛談過話的對象，讓外界相當關心她的健康狀況。
事實上，失智症若能在早期發現並介入治療，有助於延緩惡化速度。營養師高敏敏指出，現代人腦部老化速度加快，失智症不再只是高齡族群的問題，尤其65歲前就發病的「年輕型失智症」，退化速度往往更快，症狀變化也更明顯，日常預防顯得格外重要。
高敏敏說明，失智症類型相當多元，最常見的是退化性失智症，包括阿茲海默症、路易氏體失智症與額顳葉型失智症，此外，中風、腦血管疾病、營養不良、腦部創傷、新陳代謝異常及中樞神經感染等，也都可能成為誘因，其中部分類型若及時處理，仍有改善空間。
🟡深綠色蔬菜：像菠菜、花椰菜，每天來一份。
🟡各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，越繽紛越好。
🟡堅果類：每天吃一湯匙，核桃、杏仁都很讚。
🟡 莓果類：首選藍莓，一週至少2次。
🟡豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類，一週吃3次以上。
🟡全穀類：每天至少3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包。
🟡雞肉：白肉比紅肉好，一週吃個2次以上。
🟡魚類：深海魚一週吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質。
🟡橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用。
🟡紅酒（少量）：每日可喝30至40cc，最多150cc（不喝酒的人不用勉強）。
5大傷腦食物記得要避開！遠離健忘、失智風險
📌奶油、人造奶油：盡量少於1茶匙，能用橄欖油就換掉。
📌加工起司：市面上8成以上都是高鈉、高脂、高熱量，一週頂多吃一次就好。
📌紅肉、加工肉品：像火腿、培根、牛排，盡量限制一週2份內。
📌油炸、速食：像炸雞、薯條、漢堡等，一週不要超過一次。
📌糕點甜食：冰淇淋、蛋糕、糖果、餅乾等零食，建議一週不要超過4次。
相對地，奶油與人造奶油、加工起司、紅肉與加工肉品、油炸速食，以及高糖甜點，都屬於「傷腦飲食」，攝取頻率愈高，對腦部與心血管的負擔也愈大，建議盡量節制。高敏敏強調，預防失智不能等到年紀大才開始，而是要從現在做起，透過飲食與生活習慣一點一滴累積，才能成為保護大腦最穩固的後盾。
資料來源：營養師高敏敏