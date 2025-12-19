我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣（右）從小到大每個階段都有影片完整紀錄，背後掌鏡者就是爸爸（左）、媽媽，溫柔陪伴她成長，令觀眾感動。（圖／林逸欣 Shara臉書）

氣質音樂才女林逸欣今年舉辦婚禮，名醫爸爸林春銘牽她手步入禮堂的影片，在社群平台上引發熱烈迴響，至今各平台加總已累積突破千萬點閱。在聖誕節前夕，林逸欣推出全新單曲〈你是我的天空〉，她自己剪輯了從小到大的家庭錄影帶，父親是掌鏡者，在她人生大小事從未缺席身影。新歌是林逸欣獻給爸爸的作品，歌名指的就是，爸爸是林逸欣的天空。〈你是我的天空〉聽起來溫暖動人，林逸欣幽默表示這其實是「舊禮新送」。原來這首歌早在18年前就寫好了，當時是為了慶祝爸爸生日而寫的禮物，事隔多年，她決定重新製作，並選在聖誕節發行，再一次送給父親。她忍不住開玩笑說：「一首歌當兩次禮物，好像也太划算了吧。」但這首很有意義的歌，怎麼等了這麼久才推出MV？林逸欣表示，一直在思考該如何呈現父女間厚實的情感，後來決定翻出家中封存已久的成長錄影帶。她從小到大的生活，紀錄這些從幼稚園到大學每一次畢業典禮、每一次表演的人，就是爸爸和媽媽，視角總是充滿對女兒的愛意。林逸欣表示，她堅持等到婚禮側拍出爐，把「爸爸牽著女兒走紅毯」的珍貴畫面剪進去，MV才算真正完整。影片中那個總是跑向爸爸的小女孩，現在已披上白紗，已經長大了。林逸欣表示：「我覺得女兒最有特權的一件事，就是打從出生就註定有一個愛妳一輩子的男人。」她認為，在爸爸眼中，女兒永遠不用擔心自己不夠好，因為永遠是爸爸捧在手心的第一名。整理完海量的成長素材後，她也不禁向全天下的父母致敬：「好好養大一個女兒，真的好不容易。」