▲戴更基（如圖）以動物行為專長為人知曉。（圖／動物行為治療師戴更基醫生臉書）

戴更基性騷女學員：妳得跟我睡！鹹濕對話流出

▲戴更基（如圖）被指控私訊女學員「妳得跟我睡」，稍早反駁此事，認為自己被扭曲原意。（圖／動物行為治療師戴更基醫生臉書）

戴更基爆課堂性騷！走向司法澄清：損害我名譽

獸醫師、動物行為學專家戴更基今年9月被爆課堂性騷擾、要求女學員演狗狗自慰，形象、事業引發爭議，今（19）日再傳出他私訊女學員的鹹濕對話，當中「我只打砲」、「那妳得跟我睡」等用語超過尺度，令女學員感到不適。對此，戴更基不認此行逾矩，回應72字：今稍早，爆出戴更基私下和女學員訊息，對話與課堂、動物並無相關，雙方雖有來有往，但戴更基頻頻將話題導向性愛方面，比方說女學員開玩笑，要戴更基認自己為乾女兒，男方竟說：「我不認，睡可以。」女學員於是回戴更基，「你打完嘴砲再喊我。」戴更急又說：「我不打嘴炮，我只打砲。」話語充滿暗示性，女學員只能顧左右而言他，傳送貼圖敷衍帶過，目前已經正式提出性騷擾告訴，交由司法處理中。對此，戴更基稍早回應此事，不認此行逾矩，向《三立新聞網》回應72字：回顧戴更基今年9月爆出性騷爭議，戴更基開設動物行為治療師認證課程，費用高達20萬元，事後遭7名學員聯合檢舉，指戴更基在課堂上要他們表演狗性交，還問幼教業女學員，小孩如何自慰，不少人將戴更基的不當言詞錄音作為證據提告。面對學員的指控，戴更基在臉書發文澄清，「我曾經不斷地在上課期間說過，只要我的講話讓您自尊心受損，或是任何一絲一毫的不舒服，我請您來告訴我，我會認真正式道歉，同時修改我自己的方式，但是不斷地對我抹黑污衊及損害我的名譽，那不是正義，而是惡意。」